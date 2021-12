Futsal: a Beregvidék kiütötte a főiskolásokat

Izgalmas és színvonalas mérkőzésekkel folytatódott a II. Rákóczi Ferenc futsal-bajnokság. A küzdelmektől sajnos visszalépett Csongor és a Beregszászi Spárta, de helyettük Tiszakeresztúr és a Beregszászi Magnum csapataival egészült ki a teremfoci-bajnokság. A forduló legnagyobb arányú győzelmét a Beregvidék gárdája aratta, akik 13:1-re kiütötték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola együttesét. Továbbra is veretlen a kígyósi és a nagydobronyi együttes, míg a fornosi csapat és a Beregszászi Városháza második vereségét is elszenvedte.

Mivel az első fordulóban egyaránt kiütéses vereséget szenvedő Csongor és a Beregszászi Spárta visszalépett a küzdelmektől, így a részvételükkel lezajlott mérkőzések eredményeit törölték (Tiszaújlak–Csongor 23:1, illetve Nagybakta–Spárta 16:0). Helyettük Tiszakeresztúr és a Beregszászi Magnum csapata szállt be a bajnokságba. A forduló nyitómérkőzésén az első fordulóban kiütéses vereséget szenvedő Fornos lépett pályára Tiszaújlak ellen, és a munkácsi kistérségieknek ezúttal sem sikerült számukra elfogadható eredményt elérniük. A találkozót a Tisza-partiak nyerték 6:2-re.

A következő mérkőzésen a Beregvidék és a beregszászi főiskolások csaptak össze. A találkozót könnyedén hozta le a Beregvidék, így megszerezték első győzelmüket a bajnokságban. A gáti-guti együttesnek sikerült javítania mérlegén és gólkülönbségén. Az első fordulóban elszenvedett kiütéses vereség után ezúttal ők tömték ki ellenfelüket, így nagyon sima vereséggel mutatkozott be a Magnum csapata.

A Beregszászi Városháza ezúttal is gólgazdag mérkőzést játszott ellenfelével, de ismét vereséget szenvedtek. A tizenhárom találatot hozó meccsen a nagydobronyiak öt góllal lőttek többet ellenfelüknél. Színvonalas és iramos mérkőzést vívott egymással Nagybakta és Jánosi, amely háromgólos nagybaktai sikerrel ért véget. A forduló zárásaként a tiszakeresztúriak négygólos vereséggel mutatkoztak be az első körben a Beregvidéket is legyőző Kígyós ellen. A második forduló után úgy tűnik, hogy Nagydobrony, a Beregvidék, Nagybakta és Kígyós kiemelkedik, míg Fornos és a Magnum csapata kissé kilóg a mezőnyből, de még nagyon sok van hátra a bajnokság végéig, így izgalmas fordulók elé nézhetünk.

A 2. forduló eredményei:

Fornos – Tiszaújlak 2:6

Beregvidék – II. RFKMF 13:1

Gát-Gut – Magnum 9:0

Városháza – Nagydobrony 4:9

Tiszakeresztúr – Kígyós 2:6

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Nagydobrony 2 2 0 0 21:5 6 2. Kígyós 2 2 0 0 11:5 6 3. Beregvidék SC (Beregszász) 2 1 0 1 16:6 3 4. Tiszaújlak 1 1 0 0 6:2 3 5. Nagybakta 1 1 0 0 5:2 3 6. II. RFKMF (Beregszász) 2 1 0 1 18:17 3 7. Jánosi 2 1 0 1 9:8 3 8. Gát-Gut 2 1 0 1 10:12 3 9. Tiszakeresztúr 1 0 0 1 2:6 0 10. Városháza (Beregszász) 2 0 0 2 7:16 0 11. Magnum (Beregszász) 1 0 0 1 0:9 0 12. Fornos 2 0 0 2 6:23 0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma