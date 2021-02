Győri és ferencvárosi továbbjutás a Bajnokok Ligájában

A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 14. fordulójában a Győri Audi ETO KC hazai pályán 31:24-re legyőzte az orosz CSZKA Moszkvát, így a B csoport első helyén zárt. A magyar bajnok a nyolcaddöntőben a német BBM Bietigheimmel találkozik márciusban. A sérülések miatt tartalékos FTC-Rail Cargo Hungaria idegenben 26:24-re kikapott az orosz Rosztov-Dontól, így az A csoport negyedik helyén végzett. Elek Gábor csapata a B csoport ötödik helyezettjével, a montenegrói Buducsnoszt Podgoricával találkozik a nyolcaddöntőben. Amennyiben mindkét magyar csapat sikerrel veszi az akadályt, úgy egymással küzdhetnek meg a legjobb négy közé jutásért.

Az első félidőben csak néhány percre tudta átvenni a vezetést a moszkvai együttes a Győr vendégeként, ráadásul a hazaiaknak a hajrában sikerült visszafordítaniuk az állást, így a szünetre egygólos győri előnnyel vonulhattak a csapatok (14:13). Lukács Viktória és Görbicz Anita többször is eredményes volt a magyar bajnok csapatában. A második félidőt jól kezdték az oroszok, a 34. percben 15:14-re vezettek, ezután azonban beindult a győri henger. A védekezés összeállt, a kapuban Leynaud-t váltó Silje Solberg egymás után mutatta be a védéseket, Béatrice Edwige szinte mindent blokkolt, ennek eredményeként a CSZKA tizenöt perc alatt csupán két gólt szerzett. Eközben a Győr támadásban is feljavult. A magyar együttes az 53. percben tíz góllal is vezetett (28:18), végül hét találattal, 31:24-re nyert, és ezzel a B csoport első helyén zárt, egy ponttal a CSZKA Moszkva előtt.

Az FTC jól kezdett a Rosztov vendégeként, a kemény védekezés mellett Janurik Kinga ezúttal is több bravúrt bemutatott, támadásban pedig elsősorban Angela Malestein remek szélsőgóljait és Emily Bölk átlövéseit lehetett kiemelni. Az oroszoknál a szélsők mellett a Grace Zaadi, Kszenyija Makejeva páros működött remekül, így hiába vezetett három góllal is az FTC, a szünetben 12:12 volt az állás. A fordulás után előnyt szerzett a házigazda, és az FTC ugyan tartotta a lépést, a vezetést is visszavették, de a hajrában kissé ötlettelenné váltak a zöld-fehérek támadásai. Az utolsó tíz percben Makejevát és Julija Manaharovát sem tudta tartani a magyar csapat, így végül két góllal, 26:24-re kikapott a Rosztov-Dontól. A Fradi így a csoport negyedik helyén végzett, a Rosztov pedig csoportelső lett.

A nyolcaddöntőben a Győri Audi ETO KC a német BBM Bietigheimmel, míg az FTC-Rail Cargo Hungaria a montenegrói Buducsnoszt Podgoricával találkozik márciusban. Ha mind a két magyar csapat továbbjut, akkor a negyeddöntőben egymással küzdhetnek meg a budapesti final fourban való részvételért. Utoljára 2015-ben fordult elő, hogy a Győri ETO ne jusson be Európa legjobb négy csapata közé, azóta egy ezüstérmet (2016) és három BL-trófeát (2017, 2018, 2019) szerzett a Rába-parti együttes. A 2020-as szezonban a legjobb nyolc közé jutott a magyar bajnok, de ezután az EHF (Európai Kézilabda Szövetség) félbeszakította és befejezettnek tekintette a sorozatot.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, 14. forduló:

Győri ETO – CSZKA Moszkva 31:24

Rosztov-Don – Ferencvárosi TC 26:24

A nyolcaddöntő párosítása:

BBM Bietigheim (német) – Győri ETO

Podravka Koprivnica (horvát) – Rosztov-Don (orosz)

Krim Ljubljana (szlovén) – CSZKA Moszkva (orosz)

Borussia Dortmund (német) – Metz Handball (francia)

Team Esbjerg (dán) – Brest (francia)

SCM Ramnicu Valcea (román) – CSM Bucuresti (román)

Vipers Kristiansand (norvég) – Odense Handbold (dán)

Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) – Ferencvárosi TC

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma