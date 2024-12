Hadjar a Racing Bulls versenyzője

A kirakós utolsó darabja is a helyére került és teljessé vált a 2025-ös mezőny azzal, hogy a Racing Bulls bejelentette, a Forma–2 idei ezüstérmese, Isack Hadjar lesz Cunoda Juki csapattársa a következő szezonban.

Hosszú hetekig kérdéses volt, milyen pilótapárosokkal vágnak neki a 2025-ös évnek a Red Bull csapatai, néhány nap leforgása alatt azonban minden kérdőjel kiegyenesedett – és a nemzetközi sajtóban megszellőztetett, legvalószínűbb forgatókönyvek léptek életbe.

Sergio Pérez bejelentette, távozik a Red Bulltól, másnap pedig hivatalossá vált, hogy a mexikói helyét Liam Lawson veszi át. Ezzel egyértelművé vált, hogy az új-zélandi távozik a bikások második számú csapatától, a jövőre már hivatalosan is Racing Bulls néven futó alakulattól. Az ő helyére a Red Bull juniorprogramjának legmagasabban rangsorolt versenyzője kerül.

Ez a versenyző Isack Hadjar, aki 2024-ben egészen az utolsó fordulóig harcolt a Forma–2-es bajnoki címért Gabriel Bortoletóval, akivel jövőre folytathatja párharcát, hiszen a brazil is fellép a királykategóriába a Sauber pilótájaként.

A 20 éves francia versenyző pályafutásának eddig ez a csúcsa, a 2024-es év pedig F1-es lehetőségei miatt is emlékezetes marad számára, két szabadedzésen ugyanis részt vehetett a Red Bull-lal. Ami a korábbiakat illeti, Hadjar 2020-ban a francia F4, 2022-ben pedig az ázsiai Formula Regional bronzérmese volt. Ugyanebben az évben az F3-ban újoncként szerzett három futamgyőzelmet.

Jövőre ismét szintet lép, a királykategória mezőnyének lesz a tagja. „Izgatott vagyok az új szerepem miatt!” – kommentálta előléptetését. „Ez óriási dolog számomra, a családom számára és mindazok számára, akik a kezdetek óta hittek bennem. Egész életemben ezért dolgoztam, hogy eljussak a Forma–1-ig. A gokartos idők óta ezért harcoltam, ez volt az álmom.”

„Úgy érzem, mintha belépnék egy másik univerzumba. Egy sokkal gyorsabb autót fogok vezetni és a világ legjobbjaival fogok versenyezni. Sokat kell tanulnom, de készen állok a kemény munkára és arra, hogy a lehető legjobbat nyújtsam a csapatnak. Várom, hogy Juki mellett dolgozzak és tanuljak tőle. Mindig is felnéztem rá, ahogyan végigment a Red Bull juniorprogramján, ahogyan én is tettem. Hasonló utat jártunk be. Már tapasztalt, jó lesz tőle tanulni” – tette hozzá.

„Izgatottak vagyunk, hogy Isack csatlakozik hozzánk és új dinamikát hoz a csapatba Juki mellett” – fogalmazott a csapatvezető, Lauren Mekies. „Az F1-ig tartó út során figyelemreméltó fejlődést produkált és lenyűgöző eredményeket ért el. Megvan benne a szükséges tehetség és lendület, valamint biztosra vesszük, hogy gyorsan alkalmazkodik majd. Hiszem, hogy jó csapatot alkotnak majd Jukival, aki felbecsülhetetlen értékű tapasztalattal bír.”

„Először is, gratulálunk Liamnek, aki fellépett a Red Bullhoz” – kezdte rövid köszöntőjét az RB vezérigazgatója, Peter Bayer. „Testvércsapatként és nevelőegyesületként stratégiai célunk, hogy támogassuk és fejlesszük a fiatalokat, akik a következő lépésre készülnek. Isack kinevezésével bizonyítjuk régóta fennálló kötelezettségünket a fiatalok támogatása iránt. Egy fiatal pilóta segít azt a törekvést, hogy megszólítsuk a fiatalokat. Várjuk, hogy a meglévőek mellé új szurkolókat is bevonjuk.”

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: F1