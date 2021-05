Három BL-győzelem után idén bronzérmes a Győri ETO

A bajnoki ezüst és a BL-elődöntős kudarc után megszerezte a harmadik helyet a női kézilabda Bajnokok Ligájában a Győri ETO, amely a bronzmérkőzésen 32:21-re megverte az orosz CSZKA Moszkvát.

A francia Brest ellen hetesekkel elveszített elődöntő után több változás is történt a kezdőcsapatban. Solberg kapus viszont ott folytatta, ahol az elődöntőben abbahagyta, sorra mutatta be az első öt percben a védéseket, Erre, valamint Stine Oftedal gólerős játékára építve a Győr már az elején 5:1-re meglépett, a final fourban újonc és újdonsült orosz bajnok CSZKA Moszkvának időt kellett kérnie. Jekatyerina Iljina a kilencedik percben lőtte az oroszok első akciógólját, előtte csak hetesből tudtak betalálni a jól védekező ETO-nak. Hibák be-becsúsztak, de közben az elődöntőben sorsdöntő ziccert és a hetespárbajban hetest is hibázó Nze Minko is hozta a rá jellemző labdaszerzéseket, így magabiztosan vezetett a Győr, a félidő közepén már 11:4-re.

A félidő felénél előbb az idény végén visszavonuló Görbicz Anita – aki az elődöntőben árnyéka volt önmagának, és a rendes játékidőben fontos hetest is hibázott –, majd a távozó Eduarda Amorim is pályára került. A CSZKA egy rövid időre ötre megközelítette a Győrt, Ambrus Martín időkérése után azonban sikerült megakasztani az orosz fellángolást, és a szünetre meglett a tízgólos különbség (18:8). A rászámolást jelentő találatot éppen Görbicz szerezte nem sokkal a dudaszó előtt. A szünet után majdnem hét percig nem tudott betalálni a Moszkva, ezalatt Görbicz például egész pályás gólt is elért, a különbség pedig már a tíz fölötti sávba jutott. Az ETO nyugodtan játszhatott, a CSZKA nem tudta megnehezíteni a dolgát. Amorim meccsen elért első találata is egész szépre sikerült. A magyar bajnoki ezüstérmes Győri ETO 32:21-es győzelemmel szerezte meg a harmadik helyet. A Bajnokok Ligája specialista Rába-partiak a legutóbbi négy idényben (leszámítva a le nem játszott 2020-as szezont, mivel az a negyeddöntőknél ért véget) négyszer voltak döntősek, és ezek közül hármat meg is nyertek, és az idei harmadik helyüket is úgy szerezték meg, hogy egyszer sem szenvedtek vereséget rendes játékidőben. A döntőben a francia Brest és a CSZKA-t legyőző norvég Vipers Kristiansand találkoznak.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, elődöntők:

Győri ETO–Brest Bretagne 20:20, hosszabbítás után 23:23, büntetők után 25:27

Vipers Kristiansand–CSZKA Moszkva 33:30

Bronzmérkőzés:

Győri ETO–CSZKA Moszkva 32:21

A döntőben:

Brest Bretagne–Vipers Kristiansand

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma