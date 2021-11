Így alakult az egykori Golden Boy-díjasok karrierje: Paul Pogba

A Golden Boy-díjat 2003-ban az olasz Tuttosport hozta létre azzal a céllal, hogy minden évben megszavazzák a legjobb 21 éven aluli futballistát Európában. Ebben a rovatunkban az eddigi nyertesek karrierjét mutatjuk be díjazásukat követően.

Korai évek

Paul Labile Pogba a jelenkor talán legvitatottabb középpályása 1993. március 15-én Lagny-sur-Marneben, Franciaországban látta meg a napvilágot guineai szülők gyermekeként.

A jelenleg a Manchester Unitedban futballozó irányító 1999-ben a Roissy-en-Brie francia junior csapatban kezdett el futballozni, ahol egészen 2006-ig pallérozódott.

Egy rövid Trocy kitérőt követően Pogba a Le Havre együtteséhez igazolt, ahol kimagasló teljesítményére igen hamar felfigyeltek a Manchester United megfigyelői is. Paul végül 2009-ben csatlakozott a vörös ördögök akadémiájához, ahol két évet töltött, mielőtt bemutatkozott a felnőttek között is.

Juventus

Sokak nagy meglepetésére 2012. július 3-án a csapat ikonikus menedzsere, Sir Alex Ferguson bejelentette, hogy Paul Pogba az olasz bajnokságban szereplő Juventus gárdájában folytatja pályafutását.

A szurkolók nem értették a döntést, ahogy maga a játékos sem, aki így nyilatkozott a távozásakor: „Én mindenkivel tiszteletreméltó voltam, mégsem számoltak velem hosszú távon.”

Mint az végül kiderült, a Juventus története egyik legjobb üzletét kötötte, amikor megszerezték a francia csodatinit. Pogba egy szempillantás alatt a torinói klub alapemberévé játszotta magát, s már el sem lehetett képzelni az öreg hölgy kezdőcsapatát az ő neve nélkül.

Az akkor még mindig piszkosul fiatal középpályás első egyéni díjként, a Juventus játékosaként 2013-ban megkapta az olasz Tuttosport áltat meghirdetett Golden Boy-díjat, amit aztán klubszinten négy Olasz Bajnoki, két Olasz Szuperkupa és két Olasz Kupa győzelem követett.

Pogbát 2015-ben az UEFA a világ tíz legértékesebb játékosa közé sorolta, amellyel egy időben megkapta a Juventusnál a legendás tízes mezszámot is.

Újra Manchesterben

Óriási bombaként robbant a hír 2016-ban, hogy a Manchester United kész világrekordot jelentő, 105 millió eurót fizetni az évekkel azelőtt ingyen elengedett Pogbáért.

Sokan szerették volna ugyan viszont látni vörösben az egykori reménységet, azonban az évek alatt Pogba botrányai és felelőtlen viselkedése sok szurkolóban kételyt ébresztett vele kapcsolatban.

A vezetőség végül kifizette a franciáért a fent említett összeget, és azt vártak tőle, hogy a pályán majd ő lesz az United új vezére.

José Murinho, a vörös ördögök akkori menedzsere nem is vonta meg a játéklehetőséget a franciától, azonban a középpálya támadó szekciója helyett rendszeresen Fred mellet védekező középpályásként vetette be őt, ami szemmel láthatóan nem igazán jött be neki.

A jelenleg 28 éves középpályás a visszatérését követő első évében Angol Ligakupa, valamint Európa-liga győzelemig vezette a manchesteri vörösöket, azonban azóta csak elvétve találja régi önmagát, és nagy részben a távozási mizériájával hívja fel magára a figyelmet.

Válogatott

Pogba 2013 márciusában debütált a francia felnőtt válogatottban egy Grúzia elleni 2014-es világbajnoki selejtező mérkőzésen.

A 2014-es brazíliai világbajnokságot végül a Joachim Löw által irányított német csapat nyerte, azonban a legjobb fiatal játékosnak járó díjat Paul vehette át a tornát követően.

A francia válogatottal 2016-ban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, míg 2018-ban válogatott szinten felért a csúcsra, és magasba emelhette a világbajnoki trófeát.

Paul Labile Pogba eddig 89 alkalommal húzhatta magára a francia címeres mezt.

Összességében nem mondhatjuk egy világbajnok játékosra, hogy nem váltotta volna be a hozzá fűzött reményeket. Négyszer nyert olasz bajnokságot, és azért a szebb napokat is látott United mezében is képes szemkápráztató dolgokat művelni. Azt, hogy kinek a mezében láthatjuk jövőre a 28 éves középpályást, még nem lehet tudni, de egy biztos, sok szép megmozdulásra számíthatunk még tőle a következő években.

File József

Kárpátalja.ma