Ismét győzött a Minaji FC

Az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Minaji FC a listavezető Agrobiznesz Volocsiszk 3–1-es legyőzését követően idegenben is nyerni tudott: az utolsó előtti helyen álló Pogyillja Hmelnickij otthonában gyűjtötték be a három pontot az Ung-partiak. A harmadosztályban szereplő técsői járási Irhóci FC (Vilhivci) zsinórban harmadszor is vereséget szenvedett, így a tabella utolsó előtti helyén állnak. Az Ungvári FC döntetlennel folytatta szereplését.

A Prikarpattya Ivano-Frankivszk vendégeként kezdte meg felzárkózását és veretlenségi szériáját a Minaji FC, ahol gólnélküli döntetlent értek el az Ung-partiak, majd a listavezető Agrobiznesz Volocsiszk ellen sikerült két góllal nyerniük. Győzelmével az ötödik helyről várhatta a 11. fordulót a 9 pontot gyűjtő Minaji FC. A hetedik helyen álló Pogyillja Hmelnickij otthonában sikerült kapott gól nélkül zárni a találkozót, az előző fordulóban duplázó Artur Remenyak pedig ezúttal is eredményes volt, a 18. percben szerezte meg a mérkőzés egyetlen találatát, ami a három pontot jelentette a kárpátaljai együttes számára. A minajiak továbbra is az ötödik helyen állnak, de már csak három pont a lemaradásuk a felsőháztól (az első négy helyezett osztályozót játszik a feljutásért). A következő fordulóban a sereghajtó Niva Ternopil otthonába látogatnak a minajiak.

Az egymás után két vereséget elszenvedő Agrobiznesz Volocsiszk még mindig tizenegy ponttal vezet a második helyen álló Metaliszt Harkiv előtt, a Minaji FC-nek pedig négy pont a hátránya az egy mérkőzéssel többet játszó harkiviakkal szemben.

Az előző fordulóban az Ungvári FC a második helyen álló Rukh-2 Lviv otthonába látogatott, ahol sima, háromgólos vereséget szenvedtek. A hazaik már az első negyvenöt percben kétgólos előnyre tettek szert, amit a 88. percben növeltek háromra, magabiztosan begyűjtve ezzel a kötelező három pontot. Az Irhóci FC a harmadik helyezett Probij Horodenka csapatát látta vendégül. A hazaiak Bazarov találatával már a 2. percben vezetést szereztek, de az első félidő hajrájában egyenlítettek a vendégek. A 61. percben büntetőhöz jutott a Horodenka, amit értékesítettek, ezzel beállítva az egygólos vendéggyőzelmet. Ezúttal az Irhóci FC volt a lembergiek vendége, ahol már a 6. percben emberhátrányba kerültek a máramarosiak, Bazarov kiállítását követően. Ennek tudatában még kevésbé számított meglepetésnek a hazaiak vezető találata a 19. percben. Az irhóciak szépen tartották magukat, és csupán a 93. percben szerezte meg második gólját a hazai együttes. Sajnos ez volt zsinórban a kárpátaljai csapat harmadik veresége, amivel lecsúztak a tabella utolsó előtti helyére, a Rukh-2 pedig átvette a vezetést.

Az Ungvári FC gólnélküli első játékrészt követően az 56. percben került hátrányba hazai pályán a Zsitomir-2 gárdája ellen. A megyeszékhelyiek a 68. percben egyenlítettek, de a fordításra már nem volt erejük, így egy ponttal kellett beérniük.

Az Ungvári FC 13 pontjával továbbra is a hatodik helyen áll, az Irhóci FC pedig 11 pontjával a kilencedik pozícióban tartózkodik. A következő fordulóban az Irhóci FC a sereghajtó Real Farmát látja vendégül, az Ungvári FC pedig a Szkala otthonába látogat.

Ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság, A csoport, 11. forduló:

Pogyillja Hmelnickij – Minaji FC 0–1

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, A csoport, 11. forduló:

Rukh-2 Lviv – Irhóci FC (Vilhivci) 2–0

Ungvári FC – Zsitomir-2 1–1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua