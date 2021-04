Kalocsay Géza Labdarúgó Emléktornát szerveznek Beregszászban

A Beregszászi kistérség család-, ifjúsági- és sportügyi szakosztálya kispályás labdarúgó emléktornát szervez a beregszászi születésű dr. Kalocsay Géza tiszteletére, aki a csehszlovák válogatott tagjaként világbajnoki ezüstérmet nyert az 1934-es világbajnokságon.

Kalocsay Géza 1913-ban született Beregszászban. 1940-ben a Kispest Honvéd játékosaként kétszer húzhatta fel a magyar válogatott címeres mezét, de ezt megelőzően 1934-ben a csehszlovák válogatott balszélsőjeként részt vett a világbajnokságon, ahol ezüstérmes lett csapatával. 1935-ben a csehszlovák válogatott játékosaként szerepelt a magyarok ellen, a Sparta Praha színeiben pedig pályára lépett azon a mérkőzésen is, amelyen a prágaiak későbbi klubja, a Ferencváros ellen hódították el a Közép-Európai Kupát. Kalocsay később játszott a francia Olimpique Lille együttesében, sőt bekerült a francia ligaválogatottba is. A játékosként világbajnoki ezüstérmes, négyszeres csehszlovák bajnok, KK-győztes, Kalocsay Géza edzőként is nagyot alakított. A Standard Liege-zsel belga bajnok, a Górnik Zabrzéval lengyel bajnok és kupagyőztes, az egyiptomi Al-Ahlival szintén bajnok és kupagyőztes. Edzői pályafutásának része volt a jugoszláv Partizán Beograd, a Ferencváros és az Újpesti Dózsa irányítása. A beregszászi labdarúgó- és edzőlegenda tagja volt az 1954-es svájci vb-n ezüstérmes magyar válogatott edzői stábjának. Kalocsay Gézát 1998-ban Beregszász díszpolgárává avatták.

A Kalocsay Géza Emléktornát a tervek szerint április 24-én rendezik meg a beregszászi Barátság Stadionban. A szakosztály a kispályás tornát veterán (öregfiúk) együttesek részére szervezi, melyen a 35 év feletti labdarúgók vehetnek részt. A résztvevő csapatok száma nincs korlátozva, a szervezők nem csak a Beregszászi kistérség, hanem egész Kárpátalja területéről várják az amatőr együttesek jelentkezését – olvasható a beregsport.club honlapján. Az emléktornára a következő telefonszámokon regisztrálhatnak a csapatok:

Olekszandr Szilcsenko: 066 915 4157

Lőrinc Zsolt: 095 324 1209

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma