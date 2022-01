Kézilabda Európa-bajnokság: újabb súlyos ukrán vereség

Franciaország 36:23-ra nyert Ukrajna ellen a C csoportban a magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon. Ezzel biztossá vált, hogy a második kiütéses vereségét elszenvedő ukrán válogatott a horvátok elleni utolsó csoportmeccse után befejezi szereplését. A csoport másik mérkőzésén Horvátország 23:20-ra legyőzte Szerbiát, míg az E jelű kvartettben Spanyolország 32:28-ra nyert Svédország ellen. Oroszország felülmúlta Norvégiát, a dánok pedig simán legyőzték a szlovénokat.

A vártnál jobban kezdtek az ukránok Szegeden a franciák ellen. Az első tíz percben úgy tűnt, akár meg is szorongathatják az olimpiai címvédőt. Ebből aztán nem sok minden lett, mert a franciák magukhoz ragadták az irányítást, magabiztos előnyt kovácsoltak, s még az is belefért, hogy alkalomadtán hatalmas ziccereket puskáztak el. Félidőben már hatgólos volt az ukrán hátrány (17:11). A második játékrészben erre még hetet pakoltak rá a gallok, így könnyedén, ráadásul pár kulcsjátékosukat pihentetve hozták a kötelezőt (36:23). Az ukránoknál kiemelkedett a mezőnyből Dmitro Horiha, aki 7 gólt szerzett, emellett csapatából egyedüliként egy kiállítást is begyűjtött. Ukrajna ezzel a vereségével már biztos kieső, míg a franciáknak megvan a továbbjutás. Az utolsó csoportmeccsen Horvátország lesz az ukránok ellenfele, akik Szerbia legyőzése után szinte biztos, hogy továbbjutnak a csoportból.

A csoport másik mérkőzése több kiállítással és háromgólos horvát vezetéssel indult, majd egyre jobban kezdtek játszani a szerbek, s a félidő hajrájához közeledve át is vették a vezetést. A szünetre újra a horvátok voltak kétgólos előnyben, a folytatásban pedig már nagyrészt ők irányítottak. Szoros volt a vége is, de nem jött össze a szerb bravúr, így győzött Horvátország. Ezzel nagyot lépett a középdöntő felé, ahol a magyar válogatottal is összekerülhet. A mérkőzés legjobbja a Barcelona klasszisa, Luka Cindric lett.

Az F csoportban a norvég és az orosz együttes is sikerrel vette a csoportkör első mérkőzését, de míg a norvégok simán legyőzték a társházigazda szlovákokat, az oroszok alaposan megszenvedtek Litvánia ellen. Oroszország összeszedett támadójátékkal, jó védekezéssel rukkolt ki, és vezetett is két góllal a szünetben (12:14). A második játékrész sem roppantotta össze az oroszok álmait, sőt: többször négy góllal is elléptek a folyamatosan könnyed hibákat elkövető norvégoktól. A végén visszajöttek egy gólra az északiak, de többre nem futotta erejükből, így meglepetésre orosz siker született (22:23). A 3. fordulóban az oroszok a szlovákokkal, a norvégok pedig a litvánokkal találkoznak. Ha nem születik óriási meglepetés, a két esélyes, Oroszország és Norvégia juthat tovább a középdöntőbe.

Vasárnap összesen négy mérkőzést rendeznek a 2. fordulóból. Magyarország győzelmi kényszerben lép pályára a portugálok ellen, Izland pedig második győzelmét gyűjtheti be egy hollandok elleni sikerrel.

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, 2. forduló:

Franciaország – Ukrajna 36:23

Horvátország – Szerbia 23:20

A C csoport állása: 1. Franciaország 4 pont (63:45), 2. Horvátország 2 pont (45:47), 3. Szerbia 2 pont (51:46), 4. Ukrajna 0 pont (46:67).

További eredmények:

Szlovákia – Litvánia 31:26

Norvégia – Oroszország 22:23

Szlovénia – Dánia 23:34

Spanyolország – Svédország 32:28

Észak-Macedónia – Montenegró 24:28

Csehország – Bosznia-Hercegovina 27:19

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma