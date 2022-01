Kézilabda: Svédország az Európa-bajnok

A magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság budapesti döntőjében Svédország és Spanyolország végig rendkívül szoros, izgalmas találkozót vívott, végül a svédek egy időn túli hetessel nyertek 27:26-ra. A rekordgyőztes skandinávok ötödször lettek aranyérmesek, és húsz év után ülhettek fel újra a trónra. A bronzmérkőzést a dánok nyerték a franciák ellen, hosszabbítás után.

A spanyolok a hatodik percben lőtték első góljukat, de ezután sikerült megfogniuk a meccset, és nem engedték el jobban az ellenfelüket. Az ibériaiak többször bizonyították a tornán, hogy a kellemetlen védekezésükkel bárkinek a játékát képesek elrontani, és 6:6-nál utol is érték a svédeket. Palicka a svéd kapuban újra bombaformában védett, de a túloldalon a veszprémi Rodrigo Corralesnek is voltak fontos hárításai. A svédek két hetest is kihagytak, így nem tudtak igazán hasznot húzni a teljesítményéből. A kapus ezután emberelőnyben meglőtte az első egész pályás, üres kapus gólját. A svédek többször is könnyebben átjátszották a spanyolok védelmét, így nem engedték ki a kezükből az előnyt. A spanyol szélsők közül Ángel Fernández négy gólt lőtt az első félidőben, az álomcsapatba is bekerülő Aleix Gómez pedig háromszor volt eredményes. A lendületbe jövő spanyolok a szünet előtt beálló Adrian Figueras góljával először vezettek a meccsen, és nem sok hiányzott hozzá, hogy két találat legyen az előnyük a félidőben (12:13).

A szünet után a svédeknek kellett kapaszkodniuk az eredmény után. Az Eb legjobb védőjének választott Oscar Bergendahl folyamatosan megjátszható volt a falban, az ötödik góljával kétgólos hátrányt dolgoztak le a svédek, majd egy rossz spanyol csere miatti videózás után a skandinávok kerültek előnybe. A nagy erőket mozgósító spanyolok hátul nem hagytak teret a svédeknek, és az utolsó két percben egyenlítettek. A legvégén a győzelemért rohamozhattak, időkérés után még 35 másodpercük maradt, de passzívnál elveszítették a labdát. Svéd időkérés után az északiaknak volt még 19 másodpercük, és Albin Lagergren betörése időn túli hetest ért. A csak büntetőket lövő Ekberg belőtte a hetest Pérez de Vargasnak, ezzel 27:26-ra nyert Svédország. A döntő legjobbjának a 11 védést bemutató Palickát választották meg.

A magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon Dánia szerezte meg a bronzérmet, miután hosszabbítás után 35:32-re legyőzte Franciaországot. A dánok 2014 után nyertek újra érmet kontinenstornán.

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, döntő:

Svédország – Spanyolország 27:26

A 3. helyért: Dánia – Franciaország 35:32

A következő világverseny a 2023-as svéd-lengyel közös rendezésű világbajnokság lesz. Magyarország válogatottja könnyűnek mondható sorsolást kapott, mivel a Litvánia-Izrael párharc győztesével mérkőzhetnek meg a kijutásért, míg Ukrajna helyzete szinte reménytelen: Finnország legyőzése esetén Horvátországgal kerülne össze, akiktől az Eb-n 38:25-ös vereséget szenvedtek a kontinenstorna utolsó helyezettjei.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma