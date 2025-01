Kézilabda vb: csoportelsőséget érő magyar győzelem a hollandok ellen

Az észak-macedónok elleni döntetlent és a Guinea elleni elsöprő győzelmet követően harmadik világbajnoki csoportmeccsén is nyert a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely remek játékkal, teljesen megérdemelten győzte le négy góllal Hollandiát. Ezzel a csoport élén végzett, és három ponttal várja a középdöntőt. Kedden Franciaország ellen kezdenek Lékaiék, majd Ausztria és Katar lesz az ellenfél.

A Magyarország–Hollandia találkozó első hat percében három magyar játékost állítottak ki, ezt kihasználva két góllal vezettek a hollandok. Támadásban magyar részről sok volt a hiba, védekezésben pedig nem mindig volt hatékony a visszarendeződés, de a 16. percben sikerült egyenlíteni (9-9). A sok hiba ellenére a 19. percben első alkalommal vezettek az egyre jobban védekező magyarok (11-10), majd Bóka Bendegúz és Lékai Máté vezérletével elléptek hárommal. Ezt követően szinte teljesen kiegyenlítődött a játék, és a szünetben 19-17-es előnyben volt a magyar együttes.

A második játékrész első másfél percében kétszer is emberelőnyben játszhattak a hollandok, viszont a magyar együttes két gólt lőtt kettős emberhátrányban. A kapuban Mikler Roland váltotta Palasics Kristófot, majd csapatuk első alkalommal vezetett négy találattal. Rutger Ten Velde találataival visszazárkóztak a hollandok, Palasics visszatért a magyar kapuba, a különbség pedig kettő és négy gól között ingadozott. Ezután a hollandok kihasználták, hogy kapus nélkül támadtak a magyarok. Már három perc sem volt hátra, amikor 33-32-es vezetésnél Sipos Adriánt szokatlan módon támadásban kiállították, de a hajrá remekül sikerült a magyar csapatnak, 3-0-s sorozattal zárta a meccset, és megnyerte a csoportját.

A világbajnokságon a csapatok annyi pontot visznek magukkal a hatos középdöntőbe, amennyit a továbbjutó csoportellenfeleik ellen szereztek, tehát a D csoport esetében Magyarországtól, Hollandiától és Észak-Macedóniától is elvesszük az utolsó helyezett Guinea ellen szerzett két pontot. A C csoport továbbjutói, Franciaország, Ausztria, és Katar lesznek Magyarország következő ellenfelei. A hatos középdöntőből az első két helyezett jut be a negyeddöntőbe, amibe jelen állás szerint a magyar válogatott is beletartozik.

Férfi kézilabda-világbajnokság, csoportmérkőzések:

Magyarország – Hollandia 36–32

Észak-Macedónia – Magyarország 27–27

Magyarország – Guinea 35–18

A D csoport végeredménye: 1. Magyarország 5 pont, 2. Hollandia 4 pont, 3. Észak-Macedónia 3 pont, 4. Guinea 0 pont.

A középdöntő 2. csoportjának állása: 1. Franciaország 4 pont, 2. Magyarország 3 pont, 3. Hollandia 2 pont, 4. Ausztria 2 pont, 5. Észak-Macedónia 1 pont, 6. Katar 0 pont.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: origo.hu