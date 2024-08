Konferencialiga: háromgólos előnyt harcolt ki a Paksi FC

A magyar kupagyőztes és bajnoki ezüstérmes Paksi FC a montenegrói Mornar ellen folytatta szereplését az európai porondon. Bognár György együttese a Konferencialiga 3. selejtezőkörének első mérkőzésén 3–0-ra legyőzte ellenfelét hazai pályán. A találkozót piros lapok és a vendégek színészeket megszégyenítő produkciói színesítették.

Az első félidőben túl sok esemény nem történt, viszont a játékrész hajrájában a vendégek francia támadója, Chris-Marlong Ondong-Mba alattomosan megtaposta Vécsei Bálintot. A VAR megvizsgálta az esetet, a fehérorosz játékvezető pedig kiállította a vendégek játékosát. A montenegrói együttes emberhátrányban még inkább húzta az időt, ugyanakkor a ráadás utolsó percében veszélyes kontrát vezetett, Szappanos Péternek kétszer is védenie kellett.

A Paks futballja pontatlan volt, emberelőnyben sem ment a játék. Aztán jött egy szép beadás Szabó Bálinttól, Windecker József fejesénél a kapufa még a vendégekkel volt, a hazai középpályás azonban megszerezte a kipattanót, beadására pedig Böde Dániel érkezett, aki szép fejessel megszerezte a vezetést. Pár perccel később Marko Djurisics fegyelmezetlenül kiállíttatta magát, és a Mornar kilenc emberre fogyatkozott. A mérkőzés hajrájában kissé elszabadultak az indulatok, a lecserélt montenegrói játékos, miután hordágyon levitette magát a pályáról, gyors gyógyulást produkált, felállt, és bójákat rugdosott, amiért kapott is sárga lapot. Az őt ápoló gyúrót pedig eltalálták a nézőtérről bedobott tárggyal, de csak öt másodperc elteltével esett össze, majd heves szóváltásba keveredett a hazai drukkerekkel.

A hosszabbításban a játékvezető a VAR segítségével büntetőt ítélt az Ötvös Bencével elkövetett szabálytalanság miatt, Szabó Bálint pedig nem hibázott. A középkezdés után labdát szerzett a Paks, és Mezei Szabolcs passza után Tóth Barna remekül fordult be, és meglőtte a harmadik hazai találatot is. A Paks megnyugtató előnnyel mehet a visszavágóra, amit jövő kedden rendeznek Podgoricában. A párharc győztesére a cseh Mlada Boleslav és az izraeli Hapoel Beer-Seva továbbjutója vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben. Csütörtökön a másik két magyar együttes, a Fehérvár FC és a Puskás Akadémia is pályára lép.

Konferencialiga, 3. forduló:

Paksi FC – Mornar FC (montenegrói) 3–0

Csütörtök:

Ararat-Armenia (örmény) – Puskás Akadémia

Omonia Nicosia (ciprusi) – Fehérvár FC

Nyitókép: paksifc.hu

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma