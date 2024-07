Konferencialiga: idegenben nyert a Vidi, kiütötte ellenfelét a Paks

A labdarúgó Konferencialiga selejtezőjének 2. fordulójában a Fehérvár az azeri Sumqayit otthonában harcolt ki egygólos előnyt a visszavágóra, a Paksi FC pedig a jóval magasabban rangsorolt ciprusi AEK Larnaca együttesét ütötte ki hazai pályán három góllal. A papírformának megfelelően az ukrán Polisszja Zsitomir kétgólos vereséget szenvedett a szlovén Olimpija Ljubljana otthonában.

A 20. percben a Sumqayit klubtörténetének első nemzetközi porondon szerzett góljával megszerezte a vezetést, Sabuhi Abdullazade nagyszerű mozdulattal vette be Tóth Balázs kapuját. A 32. percben a mérkőzést nagyban befolyásoló jelenet történt, Murad Khachayev ugyanis Nejc Gradisarral szemben a második sárga lapot érő szabálytalanságát követte el, így a Sumqayit emberhátrányba került. A Vidi rögtön felbátorodott, nyomás alá helyezte azeri ellenfele kapuját, főként a bal oldalon vezetett támadásokkal próbálkozott, majd egy szép akció végén kiegyenlített – a felkészülési időszakban három gólig jutó Tobias Christensen fejelt gólt. A fordulás után a Fehérvár ott folytatta, ahol abbahagyta: alig telt el egy perc, Bedi Bence telibe lőtte a jobb oldali kapufát, majd az 52. percben Spandler Csaba pontosabban célzott: fejessel szerzett gólt és előnyt a Fehérvár FC-nek. A huszonegy lövése ellenére sem sikerült lezárnia a párharcot már az első, idegenbeli találkozón a magyar csapatnak, de így is előnyből várhatják a július 31-i székesfehérvári visszavágót.

Az Európa-ligából való kiesés után az AEK Larnaca várt a paksiakra a Konferencialigában. A ciprusiak keretében szerb, spanyol, holland, argentin, nigériai, portugál, svéd, bosnyák, kameruni, venezuelai, francia, brazil és magyar futballista is található, a klub játékosa a 20-szoros válogatott Gyurcsó Ádám is, aki kezdőként lépett pályára. A 17. percben gyönyörű góllal szerezte meg a vezetést a házigazda, Haraszti Zsolt talált be a ciprusiak kapujába. Tíz perccel később egyenlítési lehetőség adódott a Larnaca előtt, de Szappanos Péter bravúrral hárított. Ezt követően Gyurcsó Ádám bal oldali szabadrúgása adott munkát a paksi kapusnak, majd a játékrész hajrájában Hahn Jánost hordágyon vitték le a pályáról, miután a vendégek kapusa egy kivetődésnél teljes testsúlyával eltalálta a térdét. Meg is duplázhatta volna előnyét a Paks, ám Szabó János sokat várt a lövéssel, így bele tudott lépni a vendégek egyik védője. A 61. percben a csereként pályára küldött Tóth Barna remek labdaátvétellel hozta helyzetbe magát, és talált a hálóba, ezzel már 2–0-ra vezetett a Paks. A 74. percben Ötvös Bence is gólt lőtt, ezzel beállítva a 3–0-s végeredményt.

Az ukrán Dnyipro-1 labdarúgó csapatának megszűnése miatt a Puskás Akadémia játék nélkül jutott a következő körbe, 3–0-s megállapított eredménnyel megnyerve a párharc mindkét mérkőzését. A másik ukrán együttes, a Polisszja Zsitomir is közel került a kieséshez, mivel kétgólos vereséget szenvedtek a szlovén Olimpija Ljubljana otthonában. Gólnélküli döntetlennel záruló első játékrészt követően a hazaiak az 56. percben szereztek vezetést Florucz révén, majd a 92. percben Pinto megduplázta csapata előnyét, beállítva a 2–0-s végeredményt.

A Puskás Akadémia a 3. körben az örmény Ararat Armenia és a moldáv Zimbru Kisinyov párharcának győztesével találkozik, az örmények az első mérkőzésen 3–0-s idegenbeli sikerrel alapozták meg a hazai visszavágót. A Fehérvár FC amennyiben továbbjut, a ciprusi Omonia Nicosia vagy a grúz Torpedo Kutaiszi lehet az ellenfele (a ciprusiak 3–1-re nyerték a párharc hazai összecsapását). A Paks-AEK Larnaca párharc győztese pedig a szerb Radnickivel vagy a montenegrói Mornar gárdájával csaphat össze a harmadik körben (az első mérkőzésen a szerbek 1–0-ra győztek hazai pályán).

Konferencialiga, 2. forduló:

Sumqajit (azeri) – Fehérvár FC 1–2

Paksi FC – AEK Larnaca (ciprusi) 3–0

Olimpija Ljubljana (szlovén) – Polisszja Zsitomir 2–0

Dnyipro-1 – Puskás Akadémia 0–3 (megállapított eredmény)

(Nyitókép: MTI)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma