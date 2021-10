Labdarúgás: a Mezőgecsei Baktyanec a Beregszászi járás trónján

Lejátszották a beregszászi járási labdarúgó-bajnokság idei szezonjának zárófordulóját, mely után története első bajnoki címét ünnepelhette a Mezőgecsei Baktyanec FC. A mezőgecsei-nagybaktai együttes Fancsikán aratott 3:1-es győzelmével tette fel az i-re a pontot, így mivel a járási kupa után a bajnoki arany is az övék lett, duplázni tudtak az idényben. A Beregvidék FC harmadik ezüstérmét zsebelhette be a szezonban, mivel a téli kupa, és a járási kupa után a bajnokságban is „csak” a második hely jutott a többszörös megyei bajnok és kupagyőztes beregszászi gárdának. Az már az előző forduló után eldőlt, hogy a bronzérem a Kígyósi FC játékosainak nyakába kerül a bajnokság végén.

A közigazgatási reformnak köszönhetően az ugocsai együttesekkel kibővített beregszászi járási labdarúgó-bajnokság kilenc csapat részvételével zajlott a 2021-es szezonban. Az utolsó forduló a tiszaújlakiak idegenbeli győzelmével kezdődött, akik Tiszakeresztúrról vitték el a három pontot, amiről korábban már beszámoltunk. A vasárnapi játéknapon a bajnoki cím legfőbb várományosa, a Mezőgecsei Baktyanec Fancsikára látogatott. A Fancsikai FC korábban a Beregvidék FC-t is megtréfálta, és a beregszásziak ott szenvedték el első bajnoki vereségüket, de az előző fordulóban visszavágtak a fiaskóért. A hazaiak a mezőgecsei-nagybaktai együttes ellen teljesen más szellemben léptek pályára, mint amit elvárhattak tőlük a hazai szurkolók, és ennek meg is lett az eredménye, mivel már félidőben két góllal vezetett a bajnokaspiráns. A 3:1-es vendégvezetés kitartott a mérkőzés végéig, így a mezőgecseiek a vártnál könnyebben szerezték meg a három pontot, s teljesen megérdemelten lettek bajnokok.

A Beregvidék FC csupán a mezőgecseiek pontvesztésében reménykedhetett, de emellett nekik is győzniük kellett volna Királyházán, amire nem került sor, mivel a beregszásziak nem utaztak el az összecsapásra. A királyháziak ezzel technikai győzelmet arattak (3:0). A Beregvidék FC így nem tudta megvédeni címét, és a második hellyel kell beérniük. A bajnokság bronzérmese a fordulóban szabadnapos Kígyósi FC lett. A Bereg-vidéki uralmat tehát nem tudták megtörni az ugocsai együttesek, akik közül a legelőkelőbb helyen a Királyházai FC (4.) végzett. Az alsóházi rangadón a Szőlősvégardói Ardovec-Teszla az utolsó helyen álló Mezővári FC-t látta vendégül, és a forduló egyik meglepetését pont a Borzsa-partiak szolgáltatták, mivel 3:2-es sikert arattak idegenben. A mezőváriak ezzel megelőzték a tiszakeresztúri együttest, és a nyolcadik helyen zárták a bajnokságot.

A Beregvidék FC és a Tiszaújlaki FC elhalasztott mérkőzése már szinte tétnélküli maradt, viszont ha a Tisza-partiak meglepetést tudnának okozni az összecsapáson, akkor megelőznék a Fancsikai FC-t, és a tabella ötödik helyén végeznének.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 18. forduló:

Szőlősvégardói Ardovec-Teszla–Mezővári FC (2:3)

Fancsikai FC–Mezőgecsei Baktyanec FC (1:3)

Királyházai FC–Beregvidék FC (3:0)

Korábban: Tiszakeresztúri FC–Tiszaújlaki FC (1:3)

Szabadnapos: Kígyósi FC

A bajnokság végeredménye:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Mezőgecsei Baktyanec FC 16 12 3 1 37:15 39 2. Beregvidék FC 15 10 2 3 45:23 32 3. Kígyósi FC 16 8 3 5 37:21 27 4. Királyházai FC 16 8 0 8 27:30 24 5. Fancsikai FC 16 7 1 8 28:32 22 6. Tiszaújlaki FC 15 6 3 6 33:31 20 7. Szőlősvégardói Ardovec-Teszla FC 16 5 1 10 36:43 16 8. Mezővári FC 16 3 3 10 24:54 12 9. Tiszakeresztúri FC 16 3 2 11 29:46 11

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma