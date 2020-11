Luhanszki győzelem Athénban, Arsenal-henger Moldéban

Visszavágott a hazai vereségért a Zorja Luhanszk csapata az AEK Athénnak a labdarúgó Európa Liga 4. fordulójában. Az ukrán egyesület a hazai 1:4-es vereséget követően nagy meglepetésre 3:0-ra győzni tudott Görögországban, miután 41 percig emberelőnyben futballoztak. Az angol Arsenal gárdája 3:0-ra kiütötte idegenben a norvég Moldét, a Tottenham pedig hazai pályán küldte padlóra a bolgár Ludogorecet.

A Zorja Luhanszk három vereséget követően utazott Athénba, ahol az AEK-ban futballozó ukrán Jevgenyij Sakov kiállítása után emberelőnybe kerültek a 49. percben. A 61. percben a vendégeknek sikerült is kihasználniuk az esélyt, és Gromov góljával megszerezték a vezetést (0:1). A 76. percben Kabajev találatával már 0:2 volt az állás, a 86. percben pedig büntetőhöz jutottak a luhanszkiak, amit Jurcsenko értékesített, ezzel beállítva a 0:3-as végeredményt. A csoport másik mérkőzésén nem bírt egymással a portugál Braga és az angol Leicester csapata. A hazaiak már a 4. percben megszerezték a vezetést, amire a 9. percben jött is az angolok válasza. A Braga a 24. percben ismét előnyhöz jutott, amit növelhettek is volna, de Casper Schmeichel bravúrt bravúrra halmozott a leicesteri kapuban. A második játékrészben a vendégek irányították a játékot, aminek meg is lett az eredménye, a 79. percben sikerült egyenlíteniük. A mérkőzés hosszabbítása is izgalmasra sikeredett, mivel a Braga a 91. percben megszerezte harmadik gólját, amivel minden eldőlni látszott, de a 95. percben Jamie Vardy találatával pontot mentett a Leicester City.

A G csoport élén a 10 pontos Leicester már bebiztosította továbbjutását, míg a második helyen álló 7 pontos Bragának még várnia kell a biztos továbblépésre. A 3-3 pontos AEK Athénnak és Zorja Luhanszknak is maradt még matematikai esélye a következő körbe kerülésre.

A CSZKA Moszkva gólnélküli döntetlent játszott hazai pályán a holland Feyenoord csapatával, az AC Milan pedig 1:1-et játszott a francia Lille vendégeként. Az Arsenal 3:0-ra verte idegenben a Moldét, a Sparta Praha pedig 4:1-re kiütötte a skót Celtic csapatát. A Napoli 2:0-ra győzött hazai pályán a horvát Rijeka ellen, az angol Tottenham pedig 4:0-ra kiütötte a bolgár Ludogorecet.

A 4. fordulót követően már biztossá vált a londoni Arsenal, a Leicester City és a német Hoffenheim továbbjutása.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma