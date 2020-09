Magabiztos nagybégányi siker, kiszenvedett Beregvidék-győzelem

A Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában folytatta remek szereplését a Nagybégányi FC, amely 5:0-ra kiütötte a Téli Kupa döntősét, a Zápszony FC csapatát. A Nagybaktai FC továbbra is százszázalékos, bár komolyabb ellenféllel eddig még csak egyszer találkoztak, mégpedig a legutóbbi játéknapon, amikor 2:1-re legyőzték a Badalói FC-t. A Beregvidéki FC egy eseménydús találkozón végül 1:0-ra múlta felül a Nagyberegi Talizmán együttesét.

A 4. forduló több szempontból is érdekesnek bizonyult. A vasárnapi játéknapon szerezte meg első győzelmét az addig nyeretlen és rúgott gól nélkül szerénykedő Nagymuzsalyi FC, akik a Tiszakeresztúri FC csapatát verték meg 2:1-re. A szintén rúgott gól és szerzett pont nélkül álló Kovászói FC győzelemig nem, viszont legalább rúgott gólokig már eljutott: ezúttal 5:2-re maradtak alul az addig szintén nullapontos Kígyósi FC gárdájával szemben.

A forduló egyik rangadóját ismét a Beregvidéki FC játszotta, akik a Nagyberegi Talizmánnal csaptak össze. A rutinos beregszászi csapat már a találkozó első felében megszerezte a vezetést Sznopcsák Tamás révén, és előnyüket sikerült is a meccs végéig megőrizniük. A nagyberegi Szlivka Iván kiállítása után emberelőnybe került, amit nem tudtak kihasználni a vendégek, sőt a hazai csapat megduplázhatta volna előnyét, ha Kemény Gábor értékesíteni tudja a beregszásziak számára megítélt büntetőt. Ezt követően a második félidő végéhez közeledve Péter György is a kiállítás sorsára jutott, de a nagyberegiek kilenc emberrel szemben sem tudták kiharcolni az egyenlítést. A Beregvidéki FC megérdemelten győzött és továbbra is veretlen a bajnokságban.

A Nagybégányi FC sima 5:0-s győzelmet aratott a Zápszonyi FC ellen, és ezzel továbbra is tart a csapat veretlenségi szériája. A forduló másik rangadóját Nagybaktán rendezték, ahol a hazaiak a Badalói FC csapatát látták vendégül. A találkozó 2:1-es nagybaktai győzelemmel ért véget, akik így négyből négy győzelemmel vezetik a bajnokságot.

A munkácsi járási labdarúgó-bajnokságban ismét győzött a Derceni FC, akik hazai pályán verték 2:1-re a Gorondi FC gárdáját.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 4. forduló:

Kovászói FC–Kígyósi FC 2:5

Beregvidéki FC–Nagyberegi Talizmán 1:0

Nagybégányi FC–Zápszonyi FC 5:0

Nagymuzsalyi FC–Tiszakeresztúri FC 2:1

Nagybaktai FC–Badalói FC 2:1

A bajnokság állása: 1. Nagybaktai FC 12 p. (17:2), 2. Nagybégányi FC 10 (14:4), 3. Beregvidéki FC 10 (10:1), 4. Badalói FC 7 (16:7), 5. Nagyberegi Talizmán 7 (11:5), 6. Zápszonyi FC 3 (10:10), 7. Tiszakeresztúri FC 3 (8:10), 8. Kígyósi FC 3 (8:13), 9. Nagymuzsalyi FC 3 (2:16), 10. Kovászói FC 0 (2:30).

Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság:

Derceni FC–Gorondi FC 2:1

Ignéci FC–Nagylucskai Kalász 0:3

Kölcsényi FC–Mezőterebesi FC 0:1

A bajnokság állása: 1. Nagylucskai Kalász 18 p. (20:6), 2. Mezőterebesi FC 16 (21:3), 3. Derceni FC 12 (11:15), 4. Kölcsényi FC 8 (5:7), 5. Gorondi FC 5 (7:19), 6. Ignéci FC 1 (4:18).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma