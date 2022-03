Magyar arany és ezüst a budapesti birkózó Eb-n

A magyar színekben versenyző Muszukajev Iszmail aranyérmet szerzett a 65 kg-os szabadfogásúak mezőnyében a budapesti birkózó Európa-bajnokságon, miután a döntőben 12:1-re, technikai tussal legyőzte az azeri Haji Aliyevet. A másik magyar érmet, egy ezüstöt, Bajcajev Vlagyiszlav szerezte a szabadfogásúak 97 kilogrammos versenyében, miután 11:5-re kikapott az azeri Magomedkhan Magomedovtól.

A honosított vb-bronzérmes magyar olimpikon, az FTC-ben bírkózó Muszukajev Iszmail, a döntőben szenzációs birkózással lepte meg nagynevű azeri ellenfelét, a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Haji Aliyevet. A döntő mérkőzésen az első pontot még az azeri kapta Muszukajev passzivitásáért, a dagesztáni születésű birkózó ezt követően gyors lábra menéssel ledöntötte ellenfelét, és úgy össze is tudta fogni a lábát, hogy utána az orsóval egészen 6:1-ig pörgette. Az azeri érdekes stílusra váltott, mindent bevetett, de hiába: előbb meztépésért kapott egy intéspontot, majd Muszukajev legérzékenyebb pontjára támadott, ezért még egyet (8:1). Ezt követően már hiába ment előre, Muszukajev még egy gyönyörű négypontost dobott rajta, a 12:1-el pedig elérte a szabadfogásban technikai tushoz szükséges tízpontos különbséget. Muszukajev így 21 évvel a mostani szövetségi kapitány, Bánkuti Zsolt 2001-ben, Budapesten aratott Eb-sikere után nyert ismét hazai szőnyegen aranyérmet a szakágnak.

Izgalmasnak ígérkezett a 97 kg-os szabadfogásúak fináléja, hiszen a két résztvevő a 2020-as krasznojarszki Grand Prix-n még egyaránt orosz színekben birkózott, a döntőben ráadásul egymás ellen – akkor Bajcajev Vlagyiszlav diadalmaskodott Magomedhan Magomedov felett. Három évvel később immár magyarként, illetve azeriként keresztezték egymás útját, csak ezúttal egy Európa-bajnoki fináléban. Az ismerkedési fázis után Bajcajev próbált menni előre, de egy ízben ellépett előle az ellenfél, majd össze is fogta az alá beeső magyart állásból, és a fejlefogás után szép akciót csinált rajta. Azt, hogy az akció valóban ért-e négyet, vagy csak kettőt, nehéz megmondani, de a bírók négy pontot adtak rá. Ezután azonban Bajcajevnek is sikerült a mögé kerülés és a levitel, s a szőnyegről kimenekülésért még egy egypontos intés is járt az azerinek. Sajnos 5:3 után megint csak Magomedovnak sikerült nagyobb értékű akciókat végrehajtani, 9:5-re majd 11:5-re is vezetett, ezt már meg is tartotta, így megérdemelten lett Európa-bajnoki aranyérmes, az oroszként Európa-bajnok Bajcajev Vlagyiszlav pedig pályafutása második kontinensbajnoki ezüstjével vigasztalódhatott.

Kárpátalja.ma