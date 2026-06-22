Megyei bajnokság: győzött és feljött a második helyre a Munkácsi SC

A megyei labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában Ung-vidéki riválisa otthonában győzött a Munkácsi SC, a Baranyai Krajna pedig vereséget szenvedett hazai pályán a bajnoki címét már korábban bebiztosító Szőlős FC ellen. Az ugocsai együttes segítségének köszönhetően a Latorca-partiak megelőzték a tabellán a Krajnát, így az utolsó fordulóban a sereghajtó Ilonokújfalui Csillag elleni hazai mérkőzésen szerezhetik meg a bajnoki ezüstérmet.

Az utolsó előtti fordulóban két központi mérkőzést is rendeztek a megyei bajnokságban: a második helyért küzdő együttesek közül a Krajna a már bajnok Szőlős FC-t fogadta, a Munkácsi SC pedig a szintén jó erőkből álló, és élmezőnyhöz tartozó Medea-Nevickei vár otthonába látogatott. A munkácsiak semmit sem bíztak a véletlenre, és Mergyejev góljával már a 2. percben megszerezték a vezetést. A félidő vége előtt Mercin duplázta meg a vendégek előnyét, majd a 66. percben a beregszászi Ohar biztosította be a győzelmet. A hazaiak erejéből csupán a szépítésre tellett a 87. percben. A nagyszőlősiek, akik mindössze egyszer szenvedtek vereséget az idei bajnokságban, az első játékrészt követően egy gólos vezetéssel vonultak be az öltözőbe. A második félidőben viszont felpörögtek az események: négy perc alatt szépített, majd fordított az újonc baranyai kistérségi együttes, ezt követően pedig négyszer is betaláltak a vendégek. A nagyszőlősieknél a veterán Pukánics Adrián, és Mihajlo Csedrik is eredményes volt.

A Viski FC szintén fordulatos mérkőzésen, 0–2-ről felállva győzött hazai pályán 4–2-re a Dolhai Borzsa csapata ellen, ezzel a máramarosiak felkapaszkodtak a tabella negyedik helyére. Az Ilosvai Buzsora Mikola Pilip mesterhármasának köszönhetően négy góllal kiütötte az Őrdarmai Lídert, így megőrizték az esélyt a negyedik hely megszerzésére. A Csillagok rangadóját az unggesztenyésiek nyerték, akik minimális győzelmet arattak Ilonokújfaluban.

Az ifjúsági csapatok versenyében a még veretlen, és már biztosan aranyérmes Szőlős FC vezeti a tabellát 47 ponttal a 37 pontot gyűjtő Ilosvai Buzsora és a 35 pontos Őrdarmai Líder előtt.

A megyei bajnokság 17. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):

Viski FC–Dolhai Borzsa FC 4–2 (2–5)

Medea-Nevickei vár FC–Munkácsi SC 1–3 (0–8)

Ilosvai Buzsora FC–Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja) 4–0 (1–2)

Ilonokújfalui Csillag FC (Onok)–Unggesztenyési Csillag FC (Linci) 1–2 (2–1)

Krajna FC (Baranyai kistérség)–Nagyszőlősi Szőlős FC 2–5 (1–4)

A bajnokság állása:

№ Csapat neve Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Szőlős FC 17 16 0 1 66–9 48 2. Munkácsi SC 17 11 1 5 57–16 34 3. Krajna FC 17 10 3 4 39–26 33 4. Viski FC 17 9 1 7 29–27 28 5. Ilosvai Buzsora FC 17 8 3 6 23–17 27 6. Medea-Nevickei vár FC 17 7 4 6 33–30 25 7. Unggesztenyési Csillag FC 17 6 5 6 32–37 23 8. Dolhai Borzsa FC 17 2 4 11 18–45 10 9. Őrdarmai Líder FC 17 2 2 13 12–48 8 10. Ilonokújfalui Csillag FC 17 2 1 14 15–69 7

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Olekszij Matrunics, Szőlős FC

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