Munkácsi győzelemmel törte meg vereségsorozatát a Beregvidék SC

Két bajnoki vereség után idegenben, a játéknap kezdetéig második helyen álló Munkácsi SC otthonában tudott győzni a Beregvidék SC csapata a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában. A beregszásziak ezzel visszavették második helyüket a tabellán, sőt egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak riválisaiknál.

Az Őrdarmán elszenvedett kiütéses (6-1) és a hazai pályán becsúszó Unggesztenyési Csillag-SPAR elleni kétgólos vereséget követően nem a Beregvidék SC számított a Munkácsi SC elleni összecsapás esélyesének, annál inkább, hogy a Latorca-partiak győzni tudtak két legutóbbi találkozójukon (Őrdarmán például 4-1-es sikert arattak). Bár több helyzete volt a hazai együttesnek, a vezetést mégis a vendég beregszásziak szerezték meg a 24. percben Roman Ohar révén. A munkácsiaknak rengeteg idejük maradt, hogy változtassanak az eredményen, de nem sikerült gólra váltaniuk helyzeteiket. A Beregvidék SC-nek sikerült megőriznie egygólos előnyét, így fontos három ponttal gazdagodtak a Vérke-partiak.

A másik beregszászi járási gárda, az Ilonokújfalui Csillag hazai pályán lépett pályára az Őrdarmai Lider ellen. A találkozón öt percen belül három gól is született: előbb a vendégek szereztek vezetést, majd a hazaiak egalizáltak, sőt fordítani is tudtak. Sajnos nem jött össze a győzelem az ugocsai együttes számára, mivel a 81. percben egyenlítettek a vendégek. A veretlenségét ezúttal is sikerült megőriznie a listavezető Alsókaraszlói FC-nek, miután egygólos győzelmet arattak hazai környezetben a Perecsényi FC ellen. A megyei bajnokság történetében először fordult elő, hogy egy község két csapata is képviseltesse magát, esetünkben ez az alig 800 fős lakosságú Unggesztenyés (Linci). A 7. fordulóban egymás ellen lépett pályára a két unggesztenyési gárda. Az esélyesebbnek tartott Csillag-SPAR tartalékosan állt ki a Csillag ellen, amit az eredmény is tükröz, mivel az egyelőre utolsó előtti helyen álló, de két mérkőzéssel kevesebbet játszó „vendégek” nyerték a rangadót.

A bajnokság a hosszú nyári szünet után a tervek szerint szeptember elején folytatódik.

Az Unggesztenyési Csillag egyik elmaradott mérkőzését a Beregvidék SC ellen hazai pályán, a másikat pedig a Perecsenyi FC ellen idegenben játssza a bajnoki szünet alatt. A bajnokság további fordulói is hasonló izgalmakat tartogatnak, mint az eddigiek, mivel a második helyezettet csupán három pont választja el az utolsótól.

Megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság, 7. forduló:

Munkácsi SC – Beregvidék SC 0-1

Ilonokújfalui Csillag FC – Őrdarmai Lider FC 2-2

Alsókaraszlói FC (Zariccsa) – Perecsenyi FC 1-0

Unggesztenyési Csillag-SPAR FC – Unggesztenyési Csillag FC 1-2

A bajnokság állása:

Hely: Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Gólkül. Pont 1. Alsókaraszlói FC 7 4 3 0 13-4 15 2. Beregvidék SC 6 3 1 2 10-11 10 3. Munkácsi SC 7 3 0 4 9-7 9 4. Csillag-SPAR (Linci) 7 2 3 2 8-8 9 5. Őrdarmai FC 7 2 2 3 11-14 8 6. Perecsenyi FC 6 2 1 3 8-7 7 7. Csillag FC (Linci) 5 2 1 2 7-7 7 8. Ilonokújfalui Csillag (Onok) 7 2 1 4 10-18 7

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma