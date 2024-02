NB I: beindult a Fradi-henger, gödörben az Újpest

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójának keddi játéknapján a DVSC az Újpest otthonában tudott győzni, a Ferencváros pedig Varga Barnabás négy góljával ütötte ki az előző fordulóban az Újpestet padlóra küldő MTK-t. A DVSC együttesében már a találkozó elején le kellett cserélni a DVTK ellen gólt szerző izsnyétei Kusnyír Eriket, míg az MTK-ban futballozó alsókerepeci Hej Viktor végig a pályán volt a Fradi ellen (az előző fordulóban ő is betalált, a fővárosi lila-fehérek ellen).

Támadó szellemben és magabiztosan kezdte a mérkőzést a címvédő Ferencváros az MTK elleni örökrangadón, a félidő felénél pedig a vezetést is megszerezték a hazaiak: Marquinhos balról ívelt középre, Varga Barnabás pedig a kilépő Demjént megelőzve az ötösről a kapuba fejelt (1-0). Nagy fölényben futballozott a zöld-fehér együttes, Varga pár perccel később újabb gólt szerezhetett volna, de közelről fölé lőtt, majd az MTK váratlanul egyenlített. Bognár távolról célozta meg a kaput, Wingón irányt változtatott a labda, így nem volt esélye a hárításra a Ferencváros kapusának, Varga Ádámnak (1-1). A 44. percben újra a vendégek hálójába került a labda, Varga Barnabás ezúttal kilenc méterről fejelt a kapuba, de videózás után kiderült, hogy felugrás előtt meglökte Kata Mihályt, így Bogár Gergő érvénytelenítette a találatot. Az első félidőben az MTK egyszer próbálkozott gólszerzéssel a Ferencváros pedig több mint tízszer. Varga Barnabás az 52. és 56. perc között, három és fél perc alatt háromszor is betalált az MTK kapujába. Előbb a megpattanó labdát lőtte el Demjén mellett, majd a bizonytalankodó Kádárt előzte meg és passzolt a kapuba, azután pedig fejjel növelte csapata előnyét (4-1). Nem sokkal később sarokkal hozta helyzetbe Loncart, aki megszerezte a továbbra is nagy fölényben játszó hazaiak ötödik gólját, és ezzel beállította a végeredményt (5-1). A két patinás fővárosi együttes 223. alkalommal csapott össze az élvonalban. Az örökrangadók mérlege: 92 Fradi-győzelem, 52 döntetlen és 79 MTK-siker. A két csapat szeptember végi mérkőzésén 6-1-es diadalt aratott a Ferencváros, tehát a két összecsapáson összesen 11 gólt szerzett fővárosi riválisa ellen.

Varga Barnabás remek teljesítményének köszönhetően átvette a vezetést a góllövőlistán csapattársától, a Fehérvártól igazolt Kodrótól, aki az MTK ellen egy félidőnyi játéklehetőséget kapott (Varga 12 gólos, Kodró pedig 11 találatot szerzett még előző csapata színeiben). Az MTK csapatában végig a pályán volt, bár nem sokat tudott kezdeni a Fradi balszárnyával, a kárpátaljai Hej Viktor. Az alsókerepeci labdarúgó az előző fordulóban remek fejesgóllal járult hozzá csapata Újpest elleni kiütéses sikeréhez (3-0).

Megyerinek már a találkozó második percében védenie kellett a DVSC újpesti találkozóján. A folytatás kevés helyzetet hozott, a szünetig nem változott az eredmény (0-0). A második félidő első felében sem bírtak egymással a csapatok, nem kerültek veszélybe a kapuk. Az 59. percben Jevtoskit Pintér játékvezető jogosan kiállította ki egy durva belépőt követően. Az emberelőnybe került DVSC aktívabbá vált és fölénybe került, a 78. percben pedig megszerezte a vezetést, majd a hajrában megduplázta az előnyét, így az utolsó pillanatban büntetőből szépítő Újpestnek már csak a szépítésre maradt ideje (2-1). A lila-fehéreknek ez volt sorozatban a kilencedik nyeretlen mérkőzésük, ilyen hosszú negatív sorozatra 1986-ban volt legutóbb példa az együttes történetében (az újpestiek egyébként 1998 óta várnak újabb bajnoki címükre). A Debrecen ezt megelőzően 2013 novemberében tudott Újpesten nyerni. A DVSC-ben futballozó kárpátaljai Kusnyír Eriket a 22. percben le kellett cserélni egy kemény belépőt követően. Az izsnyétei hátvéd egyébként jól kezdte az évet, mivel az előző játéknapon góljával hozzájárult csapata pontmentéséhez a Diósgyőr otthonában (2-2).

A 19. forduló további összecsapásait szerdán és csütörtökön rendezik.

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 19. forduló:

Újpest FC – Debreceni VSC 1-2

Ferencvárosi TC – MTK 5-1

A bajnokság állása: 1. Ferencvárosi TC 39 pont, 2. Paksi FC 37 pont, 3. Fehérvár FC 30 pont, 4. Debreceni VSC 29 pont, 5. MTK 28 pont, … 12. Kisvárda FC 14 pont.

Kopasz Gyula

Kép: Árvai Károly