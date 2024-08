NB I: győzelemmel hangolt Európára a Fradi és a Fehérvár

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójának szombati játéknapján a Fehérvár 3-1-re nyert a DVTK ellen, a Ferencváros 1-0-ra győzte le a Kecskemétet, míg az MTK Budapest 3-0-ra diadalmaskodott az újonc Nyíregyháza ellen. Pénteken a Debrecen 3-0-s sikert aratott a Győri ETO vendégeként.

A Diósgyőr egy jobb oldali szöglet után már az 1. percben hátrányba került Székesfehérváron. Ezután a vendégek rögtön az első lehetőségüket gólra váltva egyenlíteni tudtak. Pozeg Vancas beállításával valamivel a miskolci csapat volt veszélyesebb, mégis a hazaiak szereztek újra vezetést. A hajrában nem tudott egyenlíteni a Diósgyőr, a Fehérvár pedig a hosszabbításban egy hatalmas védelmi hibát kihasználva végleg eldöntötte a három pont sorsát. Pető Tamás irányításával továbbra is veretlenek a Konferencialiga selejtezőjében is érdekelt székesfehérváriak: a nemzetközi kupasorozatot is figyelembe véve két-két győzelem és döntetlen a mérlegük. A diósgyőriek két kör után még nyeretlenek. A székesfehérváriak csütörtökön a ciprusi Omonia Nicosia ellen lépnek pályára a nemzetközi porondon.

Az MTK szöglet után szerzett vezetést a Nyíregyháza ellen, Beriasvili fejesét követően. A vendégeknél ritkán volt a labda, viszont két kaput eltaláló lövést is jegyeztek. Az MTK nyerőembere végül a 26-szoros válogatott Stieber Zoltán lett, aki egy perccel a beállása után megszerezte a kék-fehérek második gólját, a 95. percben pedig tizenegyesből is eredményes volt, így duplázott, és beállította a 3-0-s végeredményt. A fővárosi kék-fehér együttes így két sikerrel indította a szezont, míg a nyírségiek a nyitókörben aratott hazai győzelmük után vereséggel folytatták.

A Ferencváros az első perctől fölényben futballozott, azonban helyzeteket sokáig nem tudott kialakítani a Kecskemét ellen. Az FTC fölénye a találkozó 22. percében érett góllá, miután Belényesi rossz passzára Traoré csapott le. A vezetés birtokában már jóval veszélyesebb volt a címvédő, de nem tudta növelni előnyét. A második félidőre nem változott a játék képe, a lila-fehérek hátrányban is kizárólag a védekezésre összpontosítottak, de a hazaiak sem tudtak gólt szerezni, kimaradtak a helyzetek. A Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt zöld-fehérek kispadján eddig mindhárom találkozóját megnyerte a nyáron kinevezett holland vezetőedző, Pascal Jansen, bár két utóbbi mérkőzésén nem volt meggyőző a teljesítmény. A kecskemétiek ezzel szemben két kör után nyeretlenek. A Fradi nem sokat pihenhet, mivel kedden a BL-selejtezőben a dán Midtjylland otthonában léphetnek pályára, ahol sokkal jobb játékra lesz szükség, ha tovább szeretne jutni a magyar bajnok.

A DVSC a második félidőben öt perc alatt kétszer volt eredményes Győrben: előbb Domingues használta ki Ruisz kapus rossz helyezkedését, majd Dzsudzsák nagyszerű beadását bólintotta a kapuba Bárány. Innentől kezdve a hajdúságiak átadták a kezdeményezést a Győrnek, és beálltak védekezni, majd öt perccel a vége előtt a csereként beállt Silue góljával végleg eldöntötték a három pont sorsát. Az újonc ETO mérlege ezzel két meccs, két vereség.

Vasárnap további két találkozót rendeznek: a Konferencialigában továbbjutó csapatok közül a Paks az Újpestet, a Puskás Akadémia pedig a Zalaegerszeget látja vendégül.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Fehérvár FC–Diósgyőri VTK 3–1

MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 3–0

Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE 1–0

Győri ETO FC–Debreceni VSC 0–3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: mlsz.hu