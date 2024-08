NB I: Pakson is kikapott az Újpest, győzött a Puskás Akadémia

A Fradi és a Fehérvár után a másik két nemzetközi porondon vitézkedő magyar együttes is győzelemmel hangolt a hétközi selejtezőkörre. Az egyaránt a Konferencialiga 3. fordulójában érdekelt Paksi FC az Újpestet, a Puskás Akadémia pedig a Zalaegerszeget győzte le hazai pályán a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában.

A Paks vezető találata érdekes körülmények között született az Újpest elleni találkozón: a menteni igyekvő Nunes lábáról felperdült a labda, és amikor visszahullott, a bizonytalankodó Piscitelli nem fért hozzá Tóth mellett, így a kapuba pörgött a játékszer. A paksiak ezután sem álltak le: Ötvös szabadrúgásból a keresztlécet, Szabó Bálint egy szép akció végén a bal, Böde pedig később a jobb kapufát találta el. Az Újpest is próbált támadni, az új szerzemény Brodic életerős lövése után Szappanos védett nagyot. A hajrában jóval közelebb állt a gólhoz a Paks, mégis a vendégeknek jött össze az egyenlítés, miután Brodic és Ljujic összjátékát követően utóbbi a kapuba bombázott. Az utolsó percekben mindkét csapat hajtott a győztes találatért, ami Windecker révén a Paksnak jött össze. A végén még volt egy nagy helyzete az Újpestnek is, de nem tudtak egyenlíteni. A hazaiak két fordulót követően négy ponttal állnak, míg a fővárosi lila-fehérek mérlege kettőből két vereség. A győzelemmel hangoló Paksi FC szerdán a montenegrói Mornar ellen lép pályára a Konferencialigában, és az is eldőlt, hogy továbbjutás esetén a cseh Mlada Boleslav és az izraeli Hapoel Beer-Seva párharc győztesével meccselhetnek a csoportkörbe kerülésért.

A Puskás Akadémia egy szöglet után Plsek fejesével már az ötödik percben előnybe került a ZTE elleni hazai találkozón. A második félidőben a Zalaegerszeg szinte a semmiből tudott egyenlíteni, a hazaiak védelmi hibáját a kaputól 15 méterre teljesen üresen maradó Sajbán használta ki. A folytatásban a Puskás Akadémia próbálta irányítani a játékot, s bár sokáig nem sikerült betalálnia, végül a csereként beállt Komáromi beadását Nagy Zsolt fejelte a zalai kapuba, ezzel beállítva a végeredményt. A Puskás Akadémia a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában az örmény Ararat Armenia vendége lesz csütörtökön, a párharc továbbjutója pedig a tavalyi döntős olasz Fiorentina csapatával kerülhet össze (aki a Ferencváros ellenfele volt az előző szezonban, a magyar bajnok idegenben 2–2-es, hazai pályán pedig 1–1-es döntetlent játszott a későbbi finalistával).

A Konferencialigában szereplő harmadik magyar együttes, a Fehérvár FC a ciprusi Omonia Nicosia elleni továbbjutás esetén a horvát Osijek (Eszék) és az azeri Zira párharcának győztesével küzdhet meg a csoportkörért. Az eszékiek a tavalyi szezonban a ZTE ellen jutottak tovább a második fordulóból, 1–0-s és 2–1-es győzelmekkel. A Zira a második fordulóban a felvidéki Dunaszerdahely együttesét ejtette ki kettős győzelemmel (4–0 és 2–1), míg a fehérváriak egy másik azeri csapatot, a Sumqayitot búcsúztatták (2–1 és 0–0).

A Bajnokok Ligájában a magyar bajnok Ferencváros amennyiben túljut a dán Midtjyllandon, úgy a szlovák Slovan Bratislava és a ciprusi APOEL Nicosia párharcának győztesével játszhat a BL-főtábláért, kiesés esetén pedig az Európa-liga főtáblájáért a feröeri Klaksvík és a bosnyák Borac Banja Luka párharcának győztesével játszana.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Puskás Akadémia – Zalaegerszegi TE 2–1

Paksi FC – Újpest FC 2–1

