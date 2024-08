NB I: zsinórban tizenhetedszer győzte le a Fradi az Újpestet

A magyar labdarúgó NB I 4. fordulójában a 242. derbit rendezték, ahol a Ferencváros sorozatban 17. alkalommal győzte le az Újpestet. A lila-fehérek legutóbb 2019 februárjában szereztek pontot a zöld-fehérek ellen, a tavalyi idényben pedig összesen tíz gólt kaptak a három derbin, ráadásul egyet sem rúgtak. Az immár a MOL tulajdonában álló Újpest FC legutóbbi Fradi elleni győzelméig 2015 decemberéig kell visszamenni az időben.

A meccs legelején magához ragadta a kezdeményezést az FTC, a 3. percben egy bal oldali beadás után Gruber Zsombor fejelhetett közelről, de Piscitelli védeni tudott, Ben Romdhane pedig az üres kapu ellenére a lécre bombázta a kipattanót. A 9. percben Rommens vállalkozott lövésre, de a jobb alsóba tartó löketét szögletre ütötte Piscitelli, majd nem sokkal később Abu Fani lőtt 17 méterről fölé. A 65. percben nagy hazai helyzet maradt ki, Makreckis bedobását fejjel elvétette Varga, és így volt jó Maigának, aki Piscitelli kezébe bólintott. Nem sokkal később Traoré iramodott meg a jobb oldalon, szöktette Zachariassent, akinek a beadása nem jutott el az ötösön belül érkező Kehindéhez. Az újpesti védő kézzel sodorta a labdát a kapus kezébe, a VAR-ozás után Bogár játékvezető nem ítélt tizenegyest.

A 74. percben Ramírez beadásnak szánt labdája pattant meg, azonban Piscitelli a lécre tudta tolni. A 92. percben Tosin Kehinde indult meg és egy szép szóló végén felvarrta a labdát a jobb felső sarokba (1–0). Kehindének volt még egy nagy lehetősége, de az eredmény már nem változott. A végén volt egy kis kakaskodás is, melyet követően Abu Fanit kiállították a kispadra. A Fradi három meccsből három győzelemmel, kapott gól nélkül áll a bajnokságban, az átalakult és újjászerveződött Újpest pedig mindössze egy győzelemmel és három vereséggel kezdte a szezont.

Az első félidőben kiegyenlített játékot láthatott a közönség Debrecenben, az első igazán nagy helyzetre fél órát kellett várni, ekkor a vendég Diósgyőr egy pontrúgás után az előre húzódó védő, Csorbadzsijszkij révén megszerezte a vezetést (0–1). Nem sokkal a szünet előtt aztán létszámban is előnybe került a Diósgyőr, miután Pëllumbi négy percen belül két sárga lapot szedett össze. A második játékrész elején két perc alatt mindkét oldalon volt egy-egy kapufa, majd a Debrecen emberhátrányban is átvette a kezdeményezést. A DVTK létszámfölénye ellenére elsősorban az eredmény tartására törekedett, és végül sikerrel is járt, mindhárom pontot elvitte Debrecenből.

A Kecskemét Nikitscher megmozdulásának köszönhetően hamar vezetést szerzett a Győri ETO ellen. A folytatásban a Győr játszott enyhe mezőnyfölényben, a veszélyesebb lehetőségek mégis a Kecskemét előtt adódtak, és a házigazda a félidő hajrájában egy kontrából megduplázta előnyét. A szünet után megpróbálta beszorítani kapuja elé ellenfelét a vendégcsapat, de Diarrának végül csak a találkozó végén sikerült szépítenie. A hazaiaknak két döntetlen és egy vereség után ez volt az első győzelmük a mostani idényben, míg a sereghajtó vendégek továbbra is pont nélkül állnak.

OTP Bank Liga, 4. forduló:

Kecskeméti TE – Győri ETO 2–1

Debreceni VSC – Diósgyőri VTK 0–1

Ferencvárosi TC – Újpest FC 1–0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: mlsz.hu