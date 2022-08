NB II: az MTK győzelemmel, a Diósgyőr vereséggel kezdett

A magyar labdarúgó NB II 1. fordulójának legnagyobb meglepetése Siófokon született, ahol a házigazda Balaton-partiak Elek Bence első félidőben szerzett góljával 1:0-ra legyőzték a bajnokság egyik fő esélyesét, a Diósgyőri VTK-t. A másik favorit, az MTK a nagybégányi Gajdos Zsolttal felálló Szegedet fogadta hazai pályán. Az első félidőben Temesvári fejesével a Szeged került előnybe, de Futács duplájával fordított az MTK, és 2:1-re megnyerte a meccset.

Visszafogottan kezdett a DVTK a Siófok vendégeként. A miskolciak nem is tudtak veszélyes helyzetet kialakítani a játékukat jól megszervező házigazdákkal szemben, akik a 21. percben megszerezték a vezetést: Krausz Raul saját térfeléről hosszan előrevágott labdáját a diósgyőriek tizenhatosán Elek Bence szedte össze, két védő között tisztára játszotta magát, és 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1:0). Dragan Vukmir a szünetben két helyen is megváltoztatta csapata összetételét, és a térfélcsere után próbálta fokozni a nyomást a DVTK, míg a siófokiak a hősies védőmunka mellett igyekeztek megtartani a labdát. Az utolsó húsz percben elszánt védekezést bemutató siófokiak nem kis meglepetésre mindhárom pontot otthon tartották, így Magyarország egyik legnagyobb szurkolótáborával rendelkező együttese vereséggel kezdte zsinórban második másodosztályú szezonját.

A Szeged elleni találkozó egyértelmű esélyese az MTK volt, amely az első percekben igyekezett is nagy nyomást helyezni a szegediekre, akik azonban jól állták a sarat. A félidő második felében a vendégek kijöttek a szorításból, és egyre gyakrabban érkeztek meg az MTK kapuja elé. A 34. percben a vezetést is megszerezte a Szeged: bal oldali szögletet követően a kapus hibáját kihasználva Temesvári bólintott a jobb alsóba (0:1). A folytatásban is akadtak szegedi helyzetek, de a szünetig az eredmény nem változott. A második félidőt kettős cserével kezdte az MTK, érkezett Miknyóczki és Lehoczky is a pályára. Utóbbi beállítása nagy húzásnak bizonyult, a 61. percben ugyanis remek egyéni akció végén mesteri labdát adott Futácsnak, aki 12 méteres kapáslövéssel egyenlített (1:1). Az MTK kis idő elteltével a vezetést is megszerezte, miután a Bognár által kiharcolt büntetőt Futács értékesítette a 67. percben (2:1). A folytatásban a fáradó szegediek ellen még több lehetőségük volt a hazaiaknak, újabb gól azonban már nem született, köszönhetően Molnár bravúrjainak is. A nagybégányi Gajdos Zsolt, aki korábban a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg csapatánál is megfordult, végig a pályán volt a vendég szegedieknél.

A bajnokság első játéknapján az Ajka fölényesen nyert a Budafok ellen (a viski Takács Ronald a 77. percben lépett pályára a Budafokban), a megyeszékhelyek összecsapásán a Pécs a Békéscsabát (a pécsieknél a tiszaújhelyi Harsányi István 88 percig volt a pályán), a Győri ETO pedig a Nyíregyházát fektette két vállra. A Haladás a ráadásban mentett pontot a Csákvár ellen. Az újonc Kazincbarcika két góllal bizonyult jobbnak a Dorognál, viszont a másik két újonc vereséget szenvedett, a Mosonmagyaróvár kikapott Tiszakécskén, a Kozármisleny pedig Soroksáron.

NB II, 1. forduló:

MTK Budapest – Szeged 2:1

Kazincbarcika – Dorog 2:0

Pécsi MFC – Békéscsaba 1:0

Ajka – Budafok 3:0

BFC Siófok – Diósgyőri VTK 1:0

Győri ETO – Nyíregyháza 1:0

Tiszakécske – Mosonmagyaróvár 1:0

Soroksár – Kozármisleny 3:1

Haladás – Csákvár 1:1

Gyirmót – Szentlőrinc 4:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Fotó: mlsz.hu