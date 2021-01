Orbán gólt szerzett, Szalaiék pontot raboltak Dortmundból

A német labdarúgó Bundesliga 16. fordulójában az RB Leipzig 2:2-es döntetlent játszott a Wolfsburg otthonában, így a lipcseiek most sem tudtak a tabella élére állni. A vendégek kapuját ezúttal is Gulácsi Péter védte, Orbán Willi pedig egyenlítőgóljával hozzájárult a pontszerzéshez. Szoboszlai Dominik még mindig lábadozik sérüléséből, így továbbra is várni kell a bemutatkozására. A Borussia Dortmund nagy meglepetésre 1:1-es döntetlent játszott hazai pályán a Szalai Ádámot foglalkoztató, kiesés ellen küzdő Mainz ellen.

Jól kezdett Wolfsburgban a Lipcse, és egy gyors támadás végén Jordi Mukiele meg is szerezte a vezetést a vendégeknek, de ezután visszavettek a tempóból, és a hazaiak fordítani tudtak a szünetre.Előbb Marcel Halstenberg engedte az ötösről fejelni a wolfsburgi támadót, Wout Weghorstot, aki egyenlíteni tudott, majd a 35. percben Renato Steffen lövése megpattant Orbán Willi vállán, a labda pedig a bal alsóban kötött ki, becsapva Gulácsi Pétert (2:1). Az 54. percben a magyar válogatott hátvédjének, Orbánnak sikerült egyenlítenie, miután egy szabadrúgást követően a kipattanót a hálóba pofozta (2:2). A győztes gólt már nem tudták megszerezni a lipcseiek, így maradtak a tabella második helyén a Bayern München mögött. A Wolfsburg a hatodik helyen zárta a fordulót.

A Borussia Dortmund óriási meglepetést szolgáltatott, mivel hazai pályán döntetlent játszott a Mainzcal. Az 57. percben a vendégek szereztek vezetést Levin Öztunali hatalmas góljával. A hazaiak a félidő közepén egyenlítettek, amihez nagyban hozzásegített a mainzi védelem ügyetlenkedése, Moukoko beadása után Mwene gyenge felszabadítása egyenesen Thomas Meunier elé került, aki a kapuba vágta a labdát. A 76. percben tizenegyeshez jutott a Dortmund, de Marco Reuss kihagyta, így a mérkőzés döntetlennel zárult (1:1). A magyar válogatott támadója, Szalai Ádám a 79. percben állt be csereként. A Dortmund a negyedik a tabellán, a Mainz pedig az utolsó, tizenhetedik helyről várja a folytatást.

Német labdarúgó Bundesliga, 16. forduló:

Borussia Dortmund – Mainz 1:1

VFL Wolfsburg – RB Leipzig 2:2

1.FC Köln – Hertha BSC 0:0

Hoffenheim – Bielefeld 0:0

Werder Bremen – Augsburg 2:0

VFB Stuttgart – Mönchengladbach 2:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma