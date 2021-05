Rebrov távozhat a Ferencvárostól

Szerhij Rebrov, a bajnok Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője február 10-én felmondott – nyilatkozta Kubatov Gábor klubelnök az Origónak.

“Rebrov február 10-én felmondott a Ferencvárosnál, a menedzserén keresztül csak annyit közölt, hogy az év végén szeretne távozni, és keressünk új edzőt” – nyilatkozta Kubatov annak apropóján, hogy könyvet írt az elmúlt tízéves elnöki ciklusáról. Hozzátette: váratlanul érte őt a szakember döntése, és a kialakult helyzetet a legnagyobb problémájuknak nevezte.

“Eszem ágában sem volt váltani, és nem is tudok arról, hogy a klubon belül bármilyen áthidalhatatlan ellentét lett volna az edző és a menedzsment között. Felelős vezetőként nem tehetem meg, hogy a csapat itt álljon egy BL-selejtező előtt edző nélkül. Körülnéztünk a piacon, és már vannak lehetséges jelöltjeink. Aki engem ismer, az tudja, hogy ha nekem valakivel problémám van, azt mindig a szemébe mondom, őszintén, de itt erről szó sem volt. Persze, van egy érzelmi része a dolognak. Azt hittem, hogy a megbecsülésünket legalább anyagilag kifejezzük, mert Rebrov európai szinten is nagyon jól keresett. Mi mindent megtettünk azért, hogy ő sikeres legyen. Egy zseniális edző, olyan, amilyenre mindig is vágytam, de el kell fogadnom a döntését. Szeretném, ha leülnénk és beszélgetnénk egymással. Ez még hátravan” – mondta.

A 46 éves ukrán szakember 2018 nyarán került az Üllői útra, irányításával a zöld-fehérek sorozatban harmadszor végeztek az élen az OTP Bank Ligában, ráadásul az előző szezonban az Európa-liga, a mostani idényben pedig a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutottak.

A nemzetközi sajtóban a napokban felvetődött az orosz Murad Muszajev, az osztrák Peter Stöger, valamint az olasz Eusebio Di Francesco és Roberto Donadoni neve is Rebrov lehetséges utódjaként.

Forrás: MTI