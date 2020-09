Szerednyei FC-Polenai FC döntőt rendeznek a Megyei Kupában

A Szerednyei FC és a Polenai FC is büntetőpárbajt követően jutott be a labdarúgó Kárpátaljai Megyei Kupa döntőjébe, mivel a rendes játékidőt követően döntetlent mutatott az eredményjelző mindkét elődöntős összecsapáson.

A Szolyvai járási Polenai FC csapata a Huszti FC-vel csapott össze a fináléba jutásért. A husztiak már a mérkőzés 6. percében megszerezték a vezetést Vadim Veszelovszkij révén, de a polenai csapat gyorsan válaszolt, mivel a 18. percbenmár jött is az egyenlítő találat, Volodimir Varvarinec volt eredményes. A csapatok az első játékrész második felében és a második félidőben is színvonalas játékot mutattak, és támadó szellemben léptek fel, de a győztes gólt egyik gárda sem tudta megszerezni. A rendes játékidő döntetlennel zárult, így jöhettek a tizenegyesek. A büntetőrúgások után a polenai együttes örülhetett, akik egyszer sem hibáztak, míg a husztiak kétszer is rontottak.

A Szerednyei FC az Ilosvai Buzsorával küzdött meg a kupadöntőért. Az Ung-vidéki csapat a 21. percben jutott vezetéshez Ivan Kovács révén, de az ilosvaiaknak sikerült fordítaniuk. A 33. percben Miroszlav Mudra, a 37.-ben pedig Ivan Bandurovics talált be a szerednyei kapuba. A szerednyei csapatnak a 76. percben végül összejött az egyenlítés, Vitalij Medvegyev köszönt be (2:2). A későbbiekben több gól már nem született a találkozón, így jöhettek a büntetők. A szerednyeiek egyszer, míg az ilosvaiak kétszer is rontottak, az ötödik körben a gólszerző Bandurovics is hibázott. Az Ung-vidékiek ezzel a Téli Kupa után a Megyei Kupa döntőjébe is bejutottak. A döntőben tehát a Polenai FC és a Szerednyei FC küzdhet meg a serlegért. A finálé időpontja és helyszíne egyelőre még nincs kitűzve. Érdekesség, hogy a döntős csapatok közül a polenaiak négy fordulót követően a hatodik, a szerednyeiek pedig az utolsó helyen állnak a nyolccsapatos megyei bajnokságban.

Kárpátaljai Megyei Kupa, elődöntők:

Huszti FC – Polenai FC 1:1, büntetők után 1:4

Szerednyei FC – Ilosvai Buzsora 2:2, büntetők után 4:3

Döntő:

Polenai FC – Szerednyei FC

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma