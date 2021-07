Tokió 2020: gáláztak a magyar vízilabdázók, vb-döntőst vertek a kézilabdázók

A magyar női vízilabda-válogatott Japánt, míg a férfiak az USA-t iskolázták le, így bebiztosították helyüket a negyeddöntőben. A magyar női kézilabda-válogatott megszerezte első győzelmét a csoportjában, a világbajnoki ezüstérmes Spanyolország ellen 29:25-re nyertek Elek Gábor tanítványai. A csoportból az orosz csapat és a svédek már továbbjutottak, most esélyt kapott erre a magyar válogatott is: ehhez hétfőn mindenképp győzniük kell a svédek ellen.

Hatalmas küzdelem árán, a bírókkal is megküzdve győzött a magyar női vízilabda-válogatott Japán ellen 17:13-ra, harmadik olimpiai csoportmérkőzésén. A következő ellenfél Kína válogatottja lesz, és győzelem esetén a csoport első helyén juthatnak tovább Bíró Attila tanítványai. A veretlen magyar együttes jelenleg 5 pontjával a csoport második helyén áll, de az USA már lejátszotta az összes csoportmeccsét, így Kína legyőzésével előznének Bíróék. A harmadik helyen a 3 pontos oroszok állnak, míg a kínaiaknak 2 pontja van, Japán pedig pont nélkül áll az utolsó helyen.

Bejutott a negyeddöntőbe a magyar férfi vízilabda-válogatott is, miután kiváló harmadik negyedére építve 11:8-ra nyertek az Amerikai Egyesült Államok ellen. Hétfőn az Olaszország elleni rangadóval zárják a csoportkört. A csoport élén a 7-7 pontos olaszok és görögök állnak, míg a magyar együttesnek 6 pontja van. A negyedik helyen a 4 pontos USA áll, míg Japán és a Dél-Afrikai Köztársaság még nem szerzett pontot.

Végig vezetve, remek védekezéssel, és összeszedett játékkal nyert rangadót a magyar női kézilabda-válogatott a franciák felett is diadalt arató spanyolok ellen. A 14:11-es első félidőt követően a második játékrészben már hétgólos is volt a magyar előny, de a spanyolok egy időkérés után felzárkóztak négyre, később pedig egygólosra is le tudták faragni hátrányukat. Ezután ismét nagyot játszottak a magyar lányok, és 8:2-es széria után négygólos győzelmet arattak (29:25). A 29:25-ös sikerrel életben tartották a továbbjutási reményeiket, hétfőn azonban a svédeket is le kell győzniük a zárókörben. A csoport élén a svédek állnak 7 ponttal, az 5 pontos oroszok, és a 4 pontos spanyolok előtt. Az oroszok ellen vereséget szenvedő franciák, és a brazilok 3-3 pontosak, míg a magyar válogatottnak 2 pontja van.

Milák Kristóf szenzációs második 50 métert úszott, 49.68-as új egyéni és Európa-csúcsot ért el a 100 pillangó tokiói olimpiai döntőjében, de a 49.45-tel új világrekordot felállító amerikai Caeleb Dressel lett a szám olimpiai bajnoka. Milák így egy arany- és egy ezüstéremmel zárta pályafutása első olimpiáját.

Az éremtáblázaton jelenleg 17. a magyar küldöttség (2 arany, 2 ezüst, 2 bronz), míg a női tenisztornán Jelina Szvitolina révén bronzérmet szerző ukránok a 63. helyen állnak (5 bronz). Az élen a 21 aranyat gyűjtő Kína áll, Japán (17 arany), USA (16), és az oroszok (11 arany) előtt.

Női vízilabda:

Japán–Magyarország 13:17

Férfi vízilabda:

USA–Magyarország 8:11

Női kézilabda:

Magyarország–Spanyolország 29:25

Orosz csapat–Franciaország 28:27

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma