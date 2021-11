Újabb ungvári győzelem a labdarúgó-másodosztályban

Az Obolony Kijev után a Voliny Luckot is legyőzte az Ungvári FC együttese az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában, így Volodimir Blavackij tanítványai először mozdultak el az utolsó pozícióból. A harmadosztályban szereplő Munkács Futball Akadémia zsinórban harmadik döntetlenét játszotta, de még mindig tartja hatodik helyét a tabellán Vitalij Sumszkij legénysége.

Lassan már kijelenthető, hogy kezd magára találni az Ungvári FC együttese, akik idegenbeli győzelmük után végre hazai pályán is begyűjtötték a három pontot. A kárpátaljai csapatnak ez volt mindössze a második hazai sikere a bajnokságban, korábban a kremencsuki Kremin együttesét küldték haza pont nélkül a megyeszékhelyiek. A Voliny Luck elleni első félidőt követően nem túl sok mindennek örülhettek az Avangard Stadionba kilátogató nézők, mivel gólnélküli döntetlennel mehettek pihenőre a csapatok. A hazaiak ezúttal a második félidőre tartogatták egyetlen góljukat: az 55. percben Viktor Homcsenko járt túl a vendégek kapusának eszén, és szerezte meg együttese számára a három pontot jelentő találatot (1:0). Az Ungvári FC győzelmével végre elmozdult a sereghajtó pozícióból, de még így is hét pontra vannak a már biztos bennmaradást érő tizenegyedik helytől, amelyet jelenleg épp a Voliny Luck foglal el. Az Ung-vidékiek előtt álló csapatok közül a Kramatorszknak 22, az Agrobiznesz Volocsiszknek 19, a VPK-Agro együttesének pedig 16 pontja van. Az Ungvári FC 15 pontot gyűjtött 19 forduló alatt, míg a sereghajtó Kreminnek 13 pontja van. Az utolsó őszi fordulóban a közvetlen rivális VPK-Agro vendége lesz Volodimir Blavackij legénysége, akik még ellőtte hétfőn az Alliance otthonába látogatnak. Az élen továbbra is a Metaliszt Harkiv áll, megelőzve a Krivbaszt, az Obolonyt, és az Alliance csapatát.

A harmadosztályban szereplő Munkács Futball Akadémia az előző fordulóban gólnélküli döntetlent ért el a Kárpáti Halics otthonában, ezúttal pedig derceni bázisán ikszelt a hetedik helyen álló Niva Vinnicjával. A találkozón a munkácsiak szerezték meg a vezetést a 60. percben, miután Makszim Hirnij higgadtan értékesítette a csapata számára megítélt büntetőt (1:0). Az MFA előnye sajnos nem tartott ki a végéig, és a 82. percben egyenlítettek a vendégek (1:1). A kárpátaljai gárda 29 pontjával továbbra is a hatodik helyen áll, de pontszámban egyre messzebb került a feljutást érő harmadik helytől. Az első helyezett Kárpáti Lvivnek 45 pontja van, az egy meccsel többet játszó Livij Berehnek 43, a harmadik Dinaz Visgorodnak 40, a két mérkőzéssel kevesebbet játszó LNZ Cserkaszinak pedig 38. Az év utolsó őszi találkozóján a feljutásért küzdő Livij Bereh otthonába látogatnak Vitalij Sumszkij tanítványai.

Ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság, 19. forduló:

Ungvári FC – Voliny Luck 1:0

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 19. forduló:

Munkács Futball Akadémia – Niva Vinnicja 1:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma