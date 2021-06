Ukrán továbbjutás, magyar búcsú az Európa-bajnokságon

A svéd után a spanyol válogatott is nyolcaddöntőbe jutott a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság E csoportjából, míg a csoportjában harmadik helyen záró Ukrajna helye is biztossá vált az egyenes kieséses szakaszra. A magyar válogatott hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a német csapat vendégeként Münchenben, így negyedikként zárt a csoportjában, és kiesett.

Szerdán, az utolsó csoportkörben a svédek 3-2-re győztek a lengyelek ellen, így csoportelsők lettek, míg a rivális a kvartett utolsó helyén zárt, és kiesett. A spanyolok 5-0-ra verték a szlovákokat, és csoportmásodikként végeztek, a szlovákok pedig búcsúztak, mert ugyan 3 ponttal csoportharmadikok lettek, ám gólkülönbségük 2-7. A szintén csoportharmadik ukránok 3 pontjukkal és 4-5-ös gólkülönbségükkel bejutottak a 16 közé.

A magyar csapat a 11. percben Szalai Ádám fejes góljával szerzett vezetést, majd a németek a 66. percben egyenlítettek Kai Havertz révén, de örömük nem tartott sokáig, mivel Schäfer András azonnal válaszolt. A hazai csapat Leon Goretzka 84. percben szerzett találatával jutott tovább és foszlatta szét a magyar álmokat.

A magyar csapat két pontjával a világbajnok és csoportgyőztes franciák, a második németek, illetve a címvédőként harmadik helyen továbbjutó portugálok mögött zárt a négyesében, miután a francia és a portugál gárda 2-2-es döntetlent játszott egymással a Puskás Arénában.



Forrás: MTI