Spanyol sajtóhír: Vladiszlav Vanat a Gironába igazolhat

Az ukrán válogatott és a Dinamo Kijev fiatal támadója, Vladiszlav Vanat hamarosan klubot válthat a nyári átigazolási időszakban – számolt be a Sport.es.

A lap kiemelte, hogy az ukrán válogatott másik támadója, Artem Dovbik szerződtetése kedvező befektetésnek bizonyult a Gironának, ezért a katalán klub érdeklődik Vanat megszerzése iránt is. A hírek szerint a játékos nyitott a La Ligába való átigazolásra, hiszen szeretné megmutatni tehetségét Európa egyik topbajnokságában.

A beszámolók szerint a Girona már felvette a kapcsolatot a Dinamo Kijevvel. A spanyol klub körülbelül 10 millió eurót, valamint a későbbi eladásból származó részesedést ajánlana a játékosért, noha a Transfermarkt jelenleg 15 millió euróra becsüli Vanat értékét. A konstrukció a Dinamo számára is elfogadható lehet.

Vanat a Dinamo saját nevelésű játékosa, szerződése 2027. június 30-ig szól. Az ukrán bajnokságban kétszer egymás után lett gólkirály, az aktuális idényben pedig hét mérkőzésen három gólt szerzett és két gólpasszt adott.

Ha a megállapodás megszületik, Vanat számára ez lehet az első lehetőség, hogy megmutassa magát a spanyol élvonalban.

Nyitókép: Yu. Yuryev

Kárpátalja.ma