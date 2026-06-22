Vb-2026 – Lionel Messi 17. góljával rekorder lett

Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya megszerezte 17. gólját a világbajnokságok történetében, ezzel ő lett egyedül a legeredményesebb játékos.

A 39. születésnapját szerdán ünneplő klasszis a csoportkör második fordulójában, az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövőlista élén, megelőzve a német Miroslav Klosét.

A nyolcszoros aranylabdás sztár a találkozó 9. percében büntetőt rontott.

Forrás: MTI

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