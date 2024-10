100. születésnapját ünnepelte az ungvári Marija Martin

A hírt az Ungvári Városi Tanács Facebook oldalán olvashatjuk.

Marija Martin 1924. október 30-án született a munkácsi járási Drágabártfalván. Életét a fiatalok nevelésének és oktatásának szentelte: 4 éven át német nyelvtanárként dolgozott, majd még további húsz éven át az Ungvári Nemzeti Egyetem német filológia tanszékének vezető oktatója volt. Nyugdíjba vonulása után az 5. számú szakközépiskola igazgatóhelyetteseként dolgozott. Később, 87 éves koráig a Padijun némettanára volt.

Több politikai rezsimet, a II. világháborút és férje halálát is át kellett élnie.

„Mindenkit szerettem, és engem is szerettek, ezt éreztem. Soha nem adtam alkalmat arra, hogy bárki is haragban legyen velem. Mindig arra törekedtem, hogy minden ember számára kellemes társaság legyek. Ha nyomta is valami a lelkemet, akkor nem állt jogomban, hogy azzal mást terheljek. Igyekeztem jókedvre deríteni másokat. Kötelességeimet mindig a legnagyobb felelősséggel végeztem. A munkát élvezni kell, ez nálam mindig megvolt” –