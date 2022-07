5+1 érdekesség a Rubik-kockáról

A Rubik-kocka világszerte ismert logikai játék, amely ráadásul magyar találmány. Rubik Ernő 1974-ben mutatta be a róla elnevezett színes kockát, amelynek népszerűsége azóta is töretlen. A feltaláló július 13-án ünnepli 78. születésnapját. Ennek alkalmából 5+1 érdekesség Rubik Ernőről és a bűvös kockáról.

1. Rubik Ernő nem játéknak, hanem oktatási segédeszköznek szánta találmányát

Rubik Ernő építészetet tanított az Iparművészeti Főiskolán, emellett modellek készítésével is foglalkozott. Az egyik ilyen modell, egy olyan kocka prototípusa volt, amelynek egyes darabja mozgathatók voltak, anélkül, hogy maga a szerkezet szétesne. Az első ilyen kockát egyébként fából építette meg Rubik Ernő, amit később bemutatott diákjainak is. A könnyebb átláthatóság kedvéért az oldalakat különböző színűre festette be a feltaláló. Először oktatási segédanyagnak szánta találmányát, ám az akkori magyar állam, ezt nem fogadta el. Rubik Ernő ezután rájött arra, hogy találmányát játékként is lehetne forgalmazni. Elképesztő népszerűségre tett szert az elmúlt negyvenhét évben, jelenleg 40 országban árusítják, és évente több mint 10 millió darabot adnak el belőle.

2. Különböző méretekben és formákban is gyártanak Rubik-kockát

Az első Rubik-kocka-modell, akkori nevén bűvös kocka, 2×2×2-es volt, ellenben a jelenleg ismert és világszerte elterjedt modell 3×3×3-as. A kocka 8 sarokkockából, 6 oldalkockából, 12 élkockából és egy középső elemből áll. Azóta számtalan méretben és formában terveztek különböző fajtájú kockákat, ilyen például a 4×4×4-es, az 5×5×5-ös, vagy éppen a piramis és dodekaéder (12 oldala van) formájú „kockák”.

3. Rubik Ernőnek egy hónapba telt, mire először ki tudta rakni a kockát

Miután a kockát teljesen összekeverte, nem is hitt benne, hogy valaha is képes lesz visszafordítani minden egyes kockát az eredeti oldalára. Később persze megpróbálkozott ezzel, a próbálkozást pedig egy teljes hónapot követően siker koronázta: Rubik Ernőnek sikerült úgy forgatnia a játékot, hogy az azonos színű kockák egy oldalon álltak.

4. Húsz lépésből ki lehet rakni a kockát, legyen bármennyire is összekeverve

Az embereket mindig is izgatta, vajon hány forgatás kell ahhoz, hogy a kockát bármilyen összekevert állapotból ki lehessen rakni. Az évek folyamán ez a szám folyamatosan csökkent, jelenleg 20 forgatás kell ahhoz maximálisan, hogy bármilyen állásból ki tudjuk rakni a Rubik-kockát. Ezt 2010-ben bizonyították, azóta nem sikerült kevesebb lépésből bizonyítani. A kocka kirakásához szükséges lehető legkevesebb forgatás mennyiségét Isten számának nevezzük.

5. Számtalan világrekord kötődik a Rubik-kockához

A World Cube Association szerint a 2×2×2-es kockát Maciej Czapiewski rakta ki 2016-ban, 0.49 másodperc alatt, míg a 3×3×3-as kockakirakás világrekordját Yusheng Du tartja, aki 2018-ban 3.47 másodperc alatt rakta ki a kockát. Annak is komoly hagyománya van, hogy a kockát vakon rakják ki, ennek rekordját idén állította fel Tommy Cherry, 14.61 másodperccel. A Rubik-kocka kirakásának rekordját ember által épített szerkezetekkel is felállították már. A jelenlegi rekord 0.38 másodperc.

Forrás: hirado.hu

Fotó: MTI/Sóki Tamás