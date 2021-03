A legjobb ételek hajhullás ellen

Vannak olyan ételek, amelyeknek a rendszeres fogyasztásával sokat tehetünk a hajvesztés, hajhullás ellen. Ha fésülködés után aggasztóan sok hajszálat találunk a fésűnkben, akkor jó ötlet lehet kicsit változtatni a táplálkozásunkon.

Lazaccal a hajhullás ellen

A haj fehérjeszövetből (egész pontosan javarészt keratinból, egy szálas szerkezetű fehérjéből) áll, tehát a megerősítéséhez fehérjét kell fogyasztani. A tengeri fehérje jó választás, mivel kutatások igazolják, hogy omega-3 és vitamintartalma miatt egészségesebbé teszi a hajat.

Mézzel előzzük meg a hajhullást

Külsőleg, pakolásként használva a méz sokat javíthat az elvékonyodott hajszálak állapotán. Egy tanulmány szerint pedig a szeborreás dermatitisz nevű, viszketést és hajhullást okozó bőrbetegség ellen is megoldást jelenthet, ha négy héten át minden másnap 90 % méz és 10% víz keverékével kezeljük a fejbőrünket.

Dió és olajos magvak a hajnak

A dióban és a lenmagban, ahogy az olajos magvakban általában bőven található omega-3 és omega-6 zsírsav is. Egy tanulmány szerint azok, akik fél éven át minden nap ezeket tartalmazó ételeket fogyasztottak, a hajvesztés csökkenéséről, a hajnövekedés gyorsulásáról illetve a hajszálak megvastagodásáról számoltak be.

Spenótot és tojást a hajnak

Egy kutatás szerint azoknak a nőknek a szervezetében, akiknek intenzíven hullik a hajuk, általában alacsony a vas és a D2-vitamin szintje. A spenótban bőven van vas és C-vitamin is, ami segíti a vas felszívódását. Együnk a spenót mellé tojást is, mert abban sok a D-vitamin.

Algával a hajhullás ellen

A rendszeres algafogyasztás nagyjából három hónap alatt látványosan megerősíti a hajszálakat és javítja a hajkorona tartását is. Ezen felül a fejbőr gyulladásos megbetegedéseinek kezelésében is segíthet, és korpás fejbőr esetén is érdemes vele próbálkozni.

