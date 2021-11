Alina Pasht is jelölték a Music Moves Europe díjra

Magyar előadót, Devát (Takács Dorinát) is jelöltek a 2022-es Music Moves Europe díjra, amely az EU kortárs könnyűzenei elismerése.

A díj célja, hogy bemutassa a feltörekvő európai művészeket és támogassa őket nemzetközi karrierjük elindításában és továbbfejlesztésében. A 2022-es jelöltek listáját az olaszországi Base Milanóban, a Linecheck Fesztivál nyitórendezvényén hozták nyilvánosságra – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A Music Moves Europe díjra tizenöt művészt jelöltek, köztük van Alina Pash (Ukrajna), Anna (Olaszország), Balkan Taksim (Románia), Blanks (Hollandia), Denise Chaila (Írország), Deva (Magyarország), Dora (Spanyolország), Francis of Delirium (Luxemburg), Friedberg (Ausztria), Jada (Dánia), Ladaniva (Örményország), Meskerem Mees (Belgium), Mezerg (Franciaország), Nenny (Portugália) és Zoe Wees (Németország).



A közönségdíjra (Public Choice Award) a www.mmeawards.eu oldalon lehet szavazni.



A 21 éves Takács Dorina, művésznevén Deva jelölésének értékét mutatja, hogy korábban egyetlen magyar zenekart jelöltek a díjra: 2020 elején a Harmed zenekar el is nyerte az elismerést. Deva Magyarországon egy évvel ezelőtt tört be a zenei köztudatba egyedi, a folkot és a modern elektronikus zenét ötvöző hangzásával. Eddig négy dala jelent meg a Move Gently Records gondozásában, első albuma Csillag címmel januárban, a díjátadónak otthont adó Eurosonic Fesztivál idejére jelenik meg. Az album hazai bemutatója január 29-én lesz a Trafóban.



A nemzetközi zsűri öt előadót választ ki győztesnek, egyikük nyeri el a fődíjat. A nyerteseket a Music Moves Europe díjátadó ünnepségén hirdetik ki 2022. január 20-án a hollandiai Groningenben, a Eurosonic Fesztiválon.



Az öt Music Moves Europe-díj nyertes egyenként 10 ezer eurót kap; a zsűri nagydíjasa 10 ezer eurót és 5 ezer euró értékű környezettudatos turnéutalványt nyer. Mind a tizenöt jelöltet meghívják a Eurosonic Fesztivál és partnerei által szervezett üzleti oktatási napra, amely bemutatja a zeneipar bevált gyakorlatait: az élő szektort (Liveurope, Yourope és Live DMA), a lemezipart (IMPALA és Digital Music Europe), a Nemzetközi Zenemenedzserek Fórumát (IMMF) és az Európai Zenei Exportőrök Egyesületét (EMEE).



A díj a European Border Breakers Awards (EBBA) és a Music Moves Europe Talent Award (MMETA) utódja, korábban olyan művészek kapták meg, mint Stromae, Adele, a Mumford and Sons, Dua Lipa, az Inhaler és a tavalyi győztes Alyona Alyona.

Forrás: MTI