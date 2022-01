Bacon: bűnös ételnek hittük, pedig fogyaszthat is

Egyre több szuper és turbódiétáról lehet olvasni, naponta nyilatkoznak hollywoodi sztárok, hogy milyen rendhagyó étkezési szokásokkal tartják formában magukat. Mivel szinte mindenki másra esküszik, nem nehéz elveszíteni a fonalat: tulajdonképpen miből és mennyit érdemes enni. Utánajártak, hogy a fogyókúrával első hallásra nehezen összepárosítható bacon hogyan illeszthető be egy egészséges étrendbe.

Először is kezdjük a számokkal! 100 gramm 12,5 gramm fehérjét és 39,2 gramm zsírt tartalmaz. És ami talán a fogyókúra szempontjából a legfontosabb: egy dekányi szalonna 407 kalóriát rejt. Mielőtt rosszul lennénk a táplálék magas zsírtartalmától, eláruljuk, miért is fontos a szervezetünk számára a zsír. Nemcsak a sejtmembránok felépítésében és a hormonrendszer normális működésében játszik szerepet, az idegrendszerünk működéséhez is szükségünk van rá. Sőt, több olyan vitamin (A, D, E, K) is van, melyek zsírban oldódnak. A túlzott zsírbevitel azonban káros a szervezetünknek: nemcsak elhízást, hanem szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet.

Arányok

A legfontosabb a megfelelő arányok megtalálása. Igaz ugyan, hogy a fogyókúrázóknak nem feltétlenül ajánljuk, hogy napi háromszor fogyasszanak bacont, kis mennyiségben akár napi gyakorisággal is ehetünk, például ha a levesünkhöz feltétként párosítjuk egy szál pirított bacont, vagy egy saláta tetejére morzsolunk egy kevés ropogósra sütött császárszalonnát. Ha pedig a tojásos reggeli megszállottjai vagyunk, néha ahhoz is biggyeszthetünk egy-két szál szalonnát, hiszen a gazdagabb reggeli a kevésbé szigorú diétáknál megengedett. „A bacont tanácsos könnyebb, zöldségalapú ételekhez társítani, így az elkészült fogás ugyan szénhidrátban gazdagabb lesz, de jóval izgalmasabbnak és laktatóbbnak érződik majd” – véli Kovács Péter, a Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója.

Nemcsak a mennyiség, az időpont is lényeges

Ha kalóriában bővelkedő ételt szeretnénk enni, érdemes inkább a nap első felében, de semmiképp sem este hat után elfogyasztanod. Reggel, a nap elindításához energiára van szükségünk, ezért ekkor indokolt is a kalóriabevitel, főleg, hogy még előttünk az egész nap, hogy elégessük a megevett energiát. Ha fizikálisan megterhelőbb napokat élünk (akár munkánk, akár sportos életmódunk miatt), nyugodtan ehetünk a szokásosnál picivel többet, ha viszont mozgásban szegény életvitelünk van, csak ritkábban (heti egy-két alkalommal) engedjük meg magunknak a szénhidrátban, cukorban és zsírban bővelkedő ételeket.

Van, aki csakis a baconre esküszik

Vannak olyan megszállott baconrajongók is, mint Grant Petersen (korábban kerékpárversenyző volt, ma már bicikliket tervez), aki egy könyvet szentelt annak (Eat Bacon, Don’t Jog, vagyis Egyél bacont és ne mozogj), hogy szerinte miért érdemes a szalonnát választani egyik legfőbb táplálékunknak, a hosszú ideig tartó kocogást és edzést pedig lehetőség szerint elhanyagolni, és helyette inkább a rövid, magas intenzitású mozgásformákat választani. Petersen a böjtölésre is rendhagyóan tekint, az ő értelmezésében az a jó koplalás, ha 24 órán át csak zsírt (például bacont, kókuszolajat, sajtokat, cukormentes tejszínt, vajat, zsíros húst) eszünk.

Minőségi kérdés

Bármilyen élelmiszerről is legyen szó, fontos, hogy a lehetőségeink szerinti legjobb minőségű alternatívát válasszuk. – mondta Kovács Péter, a Gierlinger termékeket is készítő Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója.

Forrás: hirado.hu