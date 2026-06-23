Egy hét alatt 26 gyermek jött a világra Munkácson

A munkácsi Szent Márton Kórház szülészeti osztályán az elmúlt hét folyamán 26 újszülött látott napvilágot – az egészségügyi intézmény a Facebook-oldalán.

A csecsemők között 13 kislány és 13 kisfiú van, illetve van közöttük egy ikerpár is.

A kismamák közül négyen Munkács városából, 11-en a Munkácsi járásból, 10-en pedig más járásokból érkeztek a kórházba.

Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.

Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját a kórház hivatalos oldalán tekinthetik meg.

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