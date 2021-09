Gyógynövény- és fűszerkisokos: Melyik mire jó?

Sokunk polca tele van mindenféle gyógynövénnyel és fűszerrel, bár a legtöbbről azt sem tudjuk, hogy micsoda, mire használhatjuk és milyen egészségünkre gyakorolt pozitív hatásai vannak. Vannak olyan fűszernövények, melyek egyben gyógynövények is, hiszen egészségünkre gyakorolt pozitív hatásai nagyban segíti szervezetünk megfelelő működését. Ha rendszeresen fogyasztunk belőlük, vagy főzünk velük, minden különösebb odafigyelés nélkül építjük immunrendszerünket. Nézzük most néhány gyógynövényt és fűszert, melyek egészségügyi hatásait következő főzés alkalmával akár már ki is próbálhatunk!

Bazsalikom

Gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, gazdag magnéziumforrás.

Hogyan kell használni: Ez a népszerű olasz fűszerkeverék nagyszerűen illik a pestóhoz, fehér húsokhoz, gyümölcsökhöz vagy krumplihoz.

Cayenne-bors

Csökkenti a koleszterinszintet, fájdalomcsillapító hatású, és A-vitamint is tartalmaz.

Hogyan kell használni: mérsékelten. A csípős íz jó alap lehet ecetes alapú mártásokhoz, pácléhez, és jól működik húsokkal is.

Kapor

Tartalmaz vasat és kalciumot, valamint semlegesíti a rákkeltő sejteket.

Hogyan kell használni: az az aromás gyógynövény a legjobb lazaccal, de kiváló különféle zöldségekhez (különösen a sárgarépához és uborkához) is. Natúr joghurttal összekeverve, kiváló salátaöntet készíthető vele.

Koriander mag

Kontrollálja a vércukorszintet, a koleszterinszintet és a szabadgyök termelést.

Hogyan kell használni: az a mag nagyon jól illik levesekhez, halakhoz és füstölt húsokhoz, így például a füstölt pulykához. Jól illik a köményes ételekhez is.

Rozmaring

Rostot, vasat, kalciumot tartalmaz. Segíti a vérkeringést, és javítja az emésztést.

Hogyan kell használni: kiváló különböző sült húsokhoz (pl. csirke, sertés és lazac), de kiváló mártások ízesítésére is. Íze jól illik a paradicsomhoz, a spenóthoz és a gombához.

Zsálya

Antioxidáns hatású növény, és javítja a memóriát.

Hogyan kell használni: az enyhén borsos ízű zsálya nagyszerű édes gyümölcsökhöz és zöldségekhez. Az almával páratlan párosítást ad.

Kakukkfű

Két teáskanál kakukkfű, több mint a felét tartalmazza a napi K-vitamin szükségletnek, mely védi a sejtmembránokat.

Hogyan kell használni: használhatjuk babos, tojásos és vega ételekhez. Próbáljuk ki bárányhoz is. Petrezselyemmel jól kombinálható.

Kurkuma

Kiváló mangán-, vas, és B6-vitamin-forrás. Antioxidáns-tartalma kiemelkedő.

Hogyan kell használni: ezt a színes fűszert leggyakrabban curryhez használják, de keverhetjük zöldségekhez és rizshez is.

Forrás: hazipatika.com