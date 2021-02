Kárpátaljai fényképész alkotása is bekerült a Fearless Awards legjobbjai közé

Ungvári fényképész alkotása került be a Fearless Awards nevezetű verseny legjobb esküvői fotóinak válogatásába – tudatta a mukachevo.net.



Viktor Gyomin elmondta nagyon örül annak, hogy az ő munkája is bekerült a legjobbak közé. Kitért arra is, hogy a kép már 8 éves, és a képen látható kislány valószínűleg már a saját esküvőjére készül.



A Fearless Photographers esküvői fotózással foglalkozó weboldal minden éven megrendezi a Fearless Awards névre keresztelt versenyt, ahová a világ legtehetségesebb fényképészei küldhetik be az esküvői fotózással kapcsolatos alkotásaikat.



A weboldalon közzétett különleges fotókat IDE kattintva tekintheti meg.





Kárpátalja.ma