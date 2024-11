MunKaland a Tv21 Ungvár székhelyén

Ha ősz, akkor MunKaland a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületében. Egy fantasztikus élményben lehetett részük a családoknak november 7-én, hiszen Ungváron, a Tv21 Ungvár stúdiójának kulisszái mögé tekinthettek be. Mindezidáig talán el sem tudták képzelni, mi mindent rejthet ez a kétszintes épület.

Rögtön a bejáratnál a stúdió egyik legrégibb kameráját vehették szemügyre, ami mellett fotókat is lehetett készíteni. A mai modern kamerák sem könnyűek, de ez, a már-már antik darab kellő súllyal rendelkezik ahhoz, hogy inkább a mai verziót válasszuk. Nem sokkal ezután az egyik legizgalmasabb terület következett, ahol Balla Béla operatőr, vágó és rendező bemutatta, hogyan is kell lencsevégre venni egy-egy vágóképet. A kaland során a legkisebbek és a legnagyobbak is kipróbálhatták magukat operatőrként és riporterként is.

Elmondásuk szerint legszívesebben egyszerre lennének a kamera mögött és előtt is. Némelyeket pedig a szinkronszínészet, de voltak, akiket a vágóprogram érdekelt a leginkább.

Szeretnénk hálánkat kifejezni a Tv21 stábjának, hogy befogadták egyesületünk családjait, és hogy általuk megtudhattuk, mennyi izgalmas munkát rejt egy-egy híranyag vagy műsor elkészítése.

Az alkalom a Magyar Kormány támogatásával valósulhatott meg.

KMNE