Nagycsaládos hétvége Vadvölgyben

Augusztus utolsó hétvégéjén ismét vidám és hangos gyerekzsivaj töltötte be a Vadvölgy Panziót Viskán, hiszen a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület tagjai családi hétvégén vettek részt.

Az egyesület által szervezett hétvége mindig nagy érdeklődésnek örvend, mert ez egy olyan környezet, ahová a családok szívesen jönnek, és feltöltődve térnek haza. Ez alkalommal 14 család vett részt az eseményen, ami 64 főt jelent. A résztvevők között volt egy nagyszülő házaspár is, akik 3 unokájukkal csatlakoztak az eseményhez. A legidősebb résztvevő 65 éves volt, a legfiatalabb pedig alig 6 hónapos.

A hétvége felelőse Szilágyiné Tóth Gabriella (Gabó) és családja volt, aki gondoskodott arról, hogy mindenki jól érezze magát a hétvége során. A péntek esti érkezés és vacsora után a családok közösen bemutatkoztak egymással, hiszen több olyan család is volt, aki alig néhány hónapja tagja az egyesületnek. Az ismerkedés után szabad program várt a családokra, a gyerekek alig várták, hogy csobbanhassanak a medencében, a felnőttek pedig a szaunázási lehetőséget használták ki. A legkisebbek hangos játékkal töltötték meg a panzió előterét. Mikor a gyerekek már nyugovóra tértek, a felnőttek vették át a biliárdasztal és csocsó felett a hatalmat, majd éjszakába nyúló, közös beszélgetéssel zárták a napot.

Szombaton reggeli után vidám tornával, majd közös programmal folytatódott a találkozó a hátsó udvaron lévő filagóriában. A családok címert készítettek, és az alapján mutatták be saját családjaikat. Igazán érdekes volt hallani egy-egy vicces családi történetet is. Ebéd után egy kis pihenés következett, majd délután közös túrázásra került sor az egyik hegytetőre, ami csodálatos látványt nyújtott a felsétálók számára. Vacsora után lehetőség volt „csánozásra” és szaunázásra is, utána pedig éneklés következett tábortűz mellett. A vasárnap délelőtt nem maradhatott el közös áhítat nélkül, amit Orosz Attila, nagymuzsalyi nagycsaládos édesapa tartott. A hétvége ebéddel zárult, és lassan mindenki összepakolt, elbúcsúzott egymástól és haza indult.

Szeretnénk megköszönni az egyesület vezetőségének ezt a lehetőséget, hogy ilyen tartalmas programot szervezett a tagcsaládok számára, hiszen sokan nem engedhetik meg maguknak a külföldre utazást vagy nyaralást, de ebben a csodálatos hegyi környezetben, friss levegőn, testi-lelki feltöltődésben lehet részük, megismerve kárpátaljai magyar nagycsaládokat, akik számára fontos a gyermek, az Istenben való hit, a hagyományaik és magyarságuk megőrzése.

Baki-Kovács Melinda

résztvevő