Nyolcvan éve született John Lennon

Nyolcvan éve, 1940. október 9-én született John Lennon, a könnyűzene történetének legnagyobb hatású együttese, a Beatles tagja.

Nyolcvan éves lenne a legendás John Lenon, aki tizenöt évesen ismerkedett meg az amerikai rock and roll műfajával, és kezdte saját képére formálva játszani. Egy évre rá összeállt a basszusgitáron játszó Paul McCartneyval, akivel azután a rockzene történetének legsikeresebb szerzőpárosát alkották. Hamarosan együttest is alapítottak, amelyhez csatlakozott a gitáros George Harrison és a dobos Ringo Starr.

A Beatles minden kétséget kizáróan a legnagyobb hatású banda a könnyűzene történetében. Lennon és McCartney nevéhez olyan klasszikusok fűződnek, mint az She Loves You, a Help! a Hey Jude!, a Let It Be, az I Saw Her Standing There, az All You Need Is Love, a Lucy in the Sky with Diamonds, a Strawberry Fields Forever, a Yellow Submarine, a Twist And Shout vagy a Yesterday – a sort mindenki ízlése szerint folytathatja.

Lennon azonban mindük közül a legnagyobb sajtót kapta, hisz híres volt botrányos mondatairól, például 1963-ban a királyi család több tagjának jelenlétében adott koncertjük utolsó számát így konferálta fel: “Az olcsóbb helyen ülők tapsoljanak, a többiek csörögjenek az ékszereikkel!” De nem kevésbe kapták fel az emberek a fejüket egy 1966-os interjúban elhangzott kijelentésére: “Népszerűbbek vagyunk, mint Jézus Krisztus.”

Még ugyanebben az évben Lennon megismerkedett a japán Yoko Onóval, és egyre többször emelte fel szavát közéleti kérdésekben, a társadalmi igazságtalanságok ellen. Esküvőjüket 1969. március 20-án tartották Gibraltárban, majd Amszterdamba mentek nászútra, illetve béketüntetésre. Egy hétig ki sem mozdultak az ágyból, a hatalmas publicitást kapott eseményt nevezték el ágykampánynak, amellyel azt üzenték a világnak, hogy hagyják abba a háborút.

A Beatles története 1970-ben ért véget, a tagok közül szólóban Lennon futotta be a legváltozatosabb zenei karriert. Tucatnyi albumot adott ki, mint a Mother, az Imagine vagy a Happy Xmas (War Is Over). Évekig küzdött az amerikai bevándorlási hivatallal, amely folyamatosan deportálással fenyegette. Az állandó tartózkodási engedélyt 1976-ban kapta meg. A hetvenes évek második felében évekre eltűnt a nyilvánosság elől, “kispapa” lett, fiát nevelte.

1980-ban tervekkel és energiával telve lépett ismét a közönség elé, de még abban az évben, december 8-án este, New York-i otthonuk, a Dakota ház bejáratánál egy őrült rajongója, Mark David Chapman az utcáról öt lövést adott le rá. Lennon hátát négy golyó találta el, életét nem sikerült megmenteni. Az életfogytiglanra ítélt Chapman – akinek szabadlábra helyezési kérelmeit rendre elutasítják – csak idén kért bocsánatot New Yorktól.

Lennon alakja és legendája halála óta csak nagyobbra nőtt, örökségével özvegye, Yoko sáfárkodik, mégpedig igen hatékonyan. Lennon nyolcvanadik születésnapján a Radio 2 brit csatornán kétrészes rádiós showműsort sugároznak, amelyet fia, Sean Ono Lennon vezet majd. A zenész halála napján New Yorkban rendezett, hagyományos emlékkoncert idén a koronavírus-járvány miatt az internetre kényszerül.

