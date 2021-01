Öko-korcsolyapálya nyílik Munkácson

Új technológiával készült korcsolyapályát üzemelnek be Munkácson január 14-én. Az újítás a pálya burkolatában található, hisz a második generációs szintetikus jég nem tartalmaz káros freon és etilén-glikol reagenseket. Másik előnye, hogy a hagyományos jégpályákkal szemben nem igényel folyamatos hűtést, így az energiafogyasztása is minimális. A pálya speciális műanyag bevonata karcálló, és a hőmérsékleti viszonyoktól függetlenül is használható.

A korcsolyázás ára megfizethetőnek mondható: hétköznap 80, hétvégén pedig 100 hrivnyát kérnek a szervezők egy alkalomért, a korcsolya bérlése 50 hrivnyába kerül. Minden korcsolya világgyártótól származik és teljesen új.

A korcsolyapálya hivatalos megnyitója január 14-én, közép-európai idő szerint 10.00-kor lesz a Központi parkban, a vidámparki attrakciók közelében.

Kárpátalja.ma