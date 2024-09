Számos veszély leselkedik ősszel a házi kedvencekre

Ahogy a hőmérséklet csökken és beköszönt a hideg időszak, nemcsak mi, emberek érezzük a változást, hanem a kutyáink is. Az állatorvosok arra figyelmeztetnek, hogy ebben az időszakban különös figyelmet kell fordítanunk kedvenceink egészségére és komfortérzetére. Milyen veszélyeket rejt a hideg idő az állatok számára, és hogyan óvhatjuk meg őket a hideg hatásaitól? Cikkünkben megosztjuk a legfontosabb tanácsokat a téli hónapokra, hogy négylábú barátaink is egészségesek és boldogok maradjanak a hűvös időben is.

Az az igazán szép az őszben, hogy valójában a másik három évszak kombinációja, van, hogy egy nap alatt lezajlik a tél, a tavasz és a nyár is. A megváltozott időjárás azonban szélsőséges hőmérséklet-ingadozást is hoz. Az idő napról napra, de akár óráról órára is hirtelen megváltozhat.

„A hőmérséklet-csökkenés az idősebb és gyenge immunrendszerű szervezetet jobban megviseli. Ilyenkor felerősödhetnek az ízületi problémák, de a légúti megbetegedések is gyakoribbá válnak. Az őszi hónapok kedveznek a kennelköhögés terjedésének, illetve a páratartalom változása a gombák szaporodásának, ezért érdemes a bőrbetegségekre is figyelni”

– mondta Piller Pálma állatorvos a hirado.hu-nak.

A hidegfrontok bármilyen krónikus betegségre kihatással lehetnek. Akár az epilepsziára, akár a cukorbetegségre, akár a szív- és érrendszeri betegségre.

A szakértő azt tanácsolta, hogy az ízületi problémákkal küzdő kedvenceknél mindig figyeljünk arra, hogy melegen tartsuk az ízületeket, tehát elengedhetetlen a megfelelő védőöltözet, mielőtt megindulunk a napi séták egyikére.

Kint vagy bent?

Minden eshetőségre felkészülve figyelni kell arra, hogyha kint, a szabadtéren él a kutya, biztosítva legyen számára a megfelelő védelem, egy saját, lehetőleg szigetelt és meleg kutyaház, ahová a szélsőséges időjárási elemek elől behúzódhat. Arra is ügyelni kell, hogy mindig legyen előtte elegendő mennyiségű friss ivóvíz.

A hűvösebb időjárás a lakásban élő kutyáknak is kihívás, a rövid szőrzetű és érzékeny bőrű kutyák számára már ebben az időszakban fontos a megfelelő méretű, meleg és kényelmes kutyaruha, kabát, netán egy cipő használata, ha kimegyünk velük a szabadba.

Itt persze figyelembe kell venni, hogy milyen fajtájú kutyáról van szó, hiszen egy bernáthegyi nem fogja igényelni a hidegben a plusz réteget, azonban egy csivavánál már szinte elengedhetetlen a kutyaruha.

Étrend az évszakhoz igazítva

Kedvenceink étrendjét érdemes az évszakok váltakozásához igazítani. Kinti kutyáknál szükség lehet a kalóriabevitel növelésére és az energiadúsabb táplálékokra. A lakásban élő ebeknél azonban az alacsonyabb kalóriabevitel is elég lehet, mivel sokkal kevesebbet mozognak, mint kinti társaik.

„A kutyáknál is a táplálkozás az egyik alappillére az egészséges életmódnak. Fontos a jó minőségű és tápanyagban gazdag táplálék. Szükséges esetben pedig a táplálékkiegészítők adása” – mondta a szakértő.

Piller Pálma hozzátette, hogy fontos a paraziták elleni védekezés is, mivel az enyhébb őszi-téli időjárás kedvez a bolháknak, kullancsoknak és a szívférgességet terjesztő szúnyogoknak is, ezért érdemes egész évben gondoskodni kedvenceink parazitaellenes védelméről.

Mikor forduljunk az állatorvoshoz?

Szív- és érrendszeri betegségre, mint már említettük, az időjárási frontok is hatással vannak. Ha azt látjuk, hogy nehezen áll fel alvás után, vagy köhécsel, esetleg nehezen veszi a levegőt egy-egy séta után, akkor mindenképpen érdemes kivizsgáltatni a kutyát. Légúti megbetegedéseknél gyakori tünet az orrfolyás, a köhögés, levertség, bágyadtság, szemkönnyezés.

Aggodalomra adhat még okot, ha bőrelváltozást észlelünk az állatainkon. Szőrhiányos területet, duzzanatot vagy pörköket. Ezeket okozhatja egyrészt allergia, illetve a nedves idő kedvez a baktériumok és gombák szaporodásának a bőrfelületen is, így ha kutyusunk lába, szőre vizes lesz, mindig töröljük szárazra a megelőzés érdekében.

A szakértő utolsó jó tanácsként még elmondta, hogy különösen ügyelni arra, hogy ne hagyjunk szabadon az asztalon semmilyen humán gyógyszert, amit az állatok könnyen elcsenhetnek, mert súlyos mérgezést okozhatnak náluk.

Forrás: hirado.hu