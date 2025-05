Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kárpátalján járt

A magyar sport napján Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó teqballasztalokat adott át Kárpátalján, többek között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is május 6-án.

A nap első felében egy teqballasztalt adományoztak az ukrán női kézilabda-bajnokság szuperligájában második helyen álló Kárpáti kézilabdaklub Ungvár melletti központjának.

Az átadón Gyurta Dániel kiemelte:

a magyar és az ukrán sport között kiváló az együttműködés, amit szeretnének továbbra is fenntartani és erősíteni.

Az egyenként mintegy négyezer euró értékű teqballasztalok a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Nemzetközi Teqball Szövetség közötti együttműködés eredményeként kerültek Kárpátaljára. A megállapodás célja a 2022 decemberében hungarikummá nyilvánított teqball népszerűsítése – mondta el Gyurta Dániel.

A Rákóczi-főiskola futsal csapata is egy teqballasztallal gazdagodott a magyar sport napján

A nap második felében a küldöttség a beregszászi Rákóczi-főiskolán járt, ahol az intézmény futsalcsapatának is átadtak egy teqballasztalt.

A teqballasztal ünnepélyes átadása

A magyar sport napját mindig igyekszünk nemcsak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében megünnepelni valamilyen formában. Az idei évben, mivel ez a 25. évfordulója a nap létrejöttének, úgy döntöttünk, hogy huszonöt teqballasztalt adományozunk a régióban – így Kárpátalján is.

– emelte ki Gyurta Dániel, majd hozzátette: – Azért esett a választás a beregszászi főiskolára is, mert tudjuk, hogy itt kiváló futsalcsapat működik, sportosak a hallgatók és a tanárok is. Abban bízunk, hogy ez az asztal lehetőséget teremt számukra a mozgásra, kikapcsolódásra, és talán egyesek számára a versenysport felé vezető útra is.

A továbbiakban a vendégek megtekintették az intézmény sportközpontját és épülő uszodáját, továbbá megbeszélést tartottak a főiskola vezetőivel.

A nap zárásaként a delegáció találkozott Gerevich Jánossal, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai vezetőjével. A megbeszélésen a háború miatt szünetelő jótékonysági futóverseny idei újraindításáról egyeztettek.

