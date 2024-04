Több ezer éve használjuk a fokhagymát

A fokhagyma egy jellegzetes és nagyon hasznos zöldség, amelynek április 19-én ünneplik a világnapját.

A fokhagymát az egyiptomiak a szó szoros értelmében istenítették, fizetőeszközként is használták. A görögök sportolóikat és harcosaikat is ezzel erősítették. A hiedelmek szerint a fokhagymának a szellemi világban is van ereje: elűzi a gonosz szellemeket és a vámpírokat, a leányokat pedig megvédi a nimfáktól.

A National Today összegezte a fokhagyma történetét.

Krisztus előtt 3000-ben kezdtek kereskedni az indiaiak a fokhagymával, bevitték az asszír és a babiloniai birodalomba is.

A Krisztus előtt 1325-ben elhunyt Tutanhamon fáraó sírjába is tettek fokhagymát.

A XVII. században a gyógyászatban a himlő ellenszereként tartották számon.

1914-ben a vérhasat gyógyították vele, a Nagy Háborúban fertőtlenítőszerként is használták.

