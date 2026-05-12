Ittas sofőr gázolt el egy nyugdíjast Ungváron

Közlekedési baleset történt május 12-én a megyeszékhelyen – közölte a kárpátaljai járőrszolgálat a hivatalos oldalán.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint egy erősen ittas állapotban lévő sofőr elütött egy idős nőt, majd elmenekült a baleset helyszínéről. A sérültet kórházba szállították.

A rendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a Volkswagen márkájú személyautót egy 52 éves ungvári lakos vezette.

A hatóság munkatársai rövidesen megtalálták a gyanúsítottat, amikor az egy többemeletes lakóház udvarára hajtott be, majd kiszállt az autóból, berohant a lakásába, és bezárkózott. A gázolót végül őrizetbe vették, a vérvizsgálat pedig 2,16 ppm véralkoholszintet állapított meg nála.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

