11 élelmiszer, amelyektől megugorhat a koleszterinszint

Étrendünk nem csupán a vércukorszintünket, hanem a koleszterinszintünket is nagyban befolyásolja. Mutatjuk, mely ételekkel és italokkal érdemes vigyázni, ha nem akarjuk, hogy durván megugorjon a vérzsírszintünk.

„A zsíros ételek egyértelműen magas koleszterinszintet okozhatnak, de vannak „egészséges” fogások is, amelyek árthatnak a szívnek” – figyelmeztetett cikkében a Marie Claire. Mint írták, nagyon fontos, hogy ismerjük az úgynevezett rejtett koleszterinfokozó ételeket is, hogy megelőzhessük a magas koleszterinszintet és az ahhoz kapcsolódó egészségi problémákat.

Koleszterinszintet növelő ételek, italok

Összegyűjtöttünk 11 olyan élelmiszert, amely jelentősen megemeli a koleszterinszintet: kávé, péksütemények, ghí vaj, túl sok só, feldolgozott húsok, bő olajban sült ételek, teljes tej, gyorsételek, margarin, cukros italok, csomagolt snackek.

A lista első 4 szereplője ráadásul rejtett koleszterinfokozó, vagyis sokan nem is tudják, hogy ezek fogyasztásával is rontják a koleszterinértékeket.

Mit együnk a jó koleszterinszint érdekében?

A United Digestive cikke szerint a szívbarát ételek fogyasztása segíthet a koleszterinszint szabályozásában, valamint javíthatja az általános egészségi állapotot is. A koleszterintkonrtollhoz a szakértők az alábbi ételeket tartják a legjobbnak:

zab és teljes kiőrlésű gabonák

zsíros halak

diófélék

hüvelyesek

avokádó

olívaolaj

gyümölcsök

zöldségek

étcsokoládé

