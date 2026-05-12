11 élelmiszer, amelyektől megugorhat a koleszterinszint
Étrendünk nem csupán a vércukorszintünket, hanem a koleszterinszintünket is nagyban befolyásolja. Mutatjuk, mely ételekkel és italokkal érdemes vigyázni, ha nem akarjuk, hogy durván megugorjon a vérzsírszintünk.
„A zsíros ételek egyértelműen magas koleszterinszintet okozhatnak, de vannak „egészséges” fogások is, amelyek árthatnak a szívnek” – figyelmeztetett cikkében a Marie Claire. Mint írták, nagyon fontos, hogy ismerjük az úgynevezett rejtett koleszterinfokozó ételeket is, hogy megelőzhessük a magas koleszterinszintet és az ahhoz kapcsolódó egészségi problémákat.
Koleszterinszintet növelő ételek, italok
Összegyűjtöttünk 11 olyan élelmiszert, amely jelentősen megemeli a koleszterinszintet: kávé, péksütemények, ghí vaj, túl sok só, feldolgozott húsok, bő olajban sült ételek, teljes tej, gyorsételek, margarin, cukros italok, csomagolt snackek.
A lista első 4 szereplője ráadásul rejtett koleszterinfokozó, vagyis sokan nem is tudják, hogy ezek fogyasztásával is rontják a koleszterinértékeket.
Mit együnk a jó koleszterinszint érdekében?
A United Digestive cikke szerint a szívbarát ételek fogyasztása segíthet a koleszterinszint szabályozásában, valamint javíthatja az általános egészségi állapotot is. A koleszterintkonrtollhoz a szakértők az alábbi ételeket tartják a legjobbnak:
- zab és teljes kiőrlésű gabonák
- zsíros halak
- diófélék
- hüvelyesek
- avokádó
- olívaolaj
- gyümölcsök
- zöldségek
- étcsokoládé
Forrás: hazipatika.com