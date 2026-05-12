Károlyi Amy: Oda kell adni, ami van

Mindennek ára van,

vagy ára lesz.

Oda kell adni,

ami van,

hogy megkaphassuk,

ami lesz.

Oda kell adni asztalunk,

oda kell adni ceruzánk,

és tudni, hogy asztaltalan

s ceruzátlan lét vár reánk.

Odaadni a takarónk,

és langyosra fűtött szobánk,

és tudni, hogy takaratlan

és párnátlan lét vár reánk.

Az is lehet, hogy az a mínusz,

a földöntúli, pluszt megér,

és minden láznál égetőbb

a csillagok termelte dér.

Papírkosárba vethetők

a szerzett tapasztalatok,

és átképzőssé változom,

ha itt hagyom, mi itt vagyok.

Mi vagyok itt egyáltalán?

és megérem-e a papírt,

amire egykor jobb kezem

még zsinórírás nélkül írt,

csak jobbra dőlve egyszerűn

mint a szélfútta fák,

ahogy diktált a tél, az ősz

vagy amit a május fújdogált,

lehet, hogy máris ott vagyok,

a határtalanban kerengő,

hol színtelenbe torkollik a szín,

és milliárd év egy esztendő.

Nyitókép: Rajkó Anna