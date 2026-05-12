Egy új béketervvel adna helyet a tárgyalóasztalnál Európának az ukrán külügyminiszter

Ukrajna arra kéri Európát, hogy segítsen újraéleszteni az Oroszországgal folytatott, elakadt béketörekvéseket egy szűk, első lépésként: kölcsönös támadásstop a két fél repülőterei ellen. Az Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter által felvetett ötlet lehetőséget adna az európai vezetőknek arra, hogy konkrét szerepet kapjanak a diplomáciában, miközben az Egyesült Államok vezette Kijev és Moszkva közötti tárgyalások lelassultak.

„Valószínűleg új európai szerepre van szükség a béketörekvéseinkben” – mondta Szibiha a Politico-nak Brüsszelben, az uniós külügyminiszterek találkozóján.

A „repülőtéri tűzszünetnek” nevezett javaslat egy korlátozott megállapodásra fókuszálna, amelyben Moszkva és Kijev nem támadná egymás repülőtereit.

Szibiha szerint Putyinnak akár érdeke is fűződhet egy ilyen egyezséghez, mivel a nagy orosz repülőterek – köztük a moszkvai Seremetyjevó és a szentpétervári Pulkovo – egyre sebezhetőbbek az ukrán nagy hatótávolságú támadásokkal szemben.

„Lehet, hogy európai szövetségeseink egy platform vagy egy ad hoc csoport létrehozásával meg tudnák vitatni ezt a repülőtéri tűzszünetet” – mondta, hozzátéve, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már több európai vezetővel is tárgyalt az ötletről.

Kijev ugyanakkor nem azt kéri Európától, hogy váltsa le Washingtont.

Szibiha szerint az európai kezdeményezésnek az amerikai vezetésű diplomáciát kellene erősítenie, nem pedig versenyeznie vele. „Ez egy kiegészítő csatorna kell legyen – nem helyette, nem alternatívaként” – mondta, hangsúlyozva, hogy Európának „egy hangon” kell megszólalnia.

Európa szerepét mérlegelik

Szibiha javaslata egybeesik több európai vezető felszólalásával, akik hangsúlyozzák, hogy a kontinensnek közvetlenebb szerepet kellene vállalnia az Ukrajnával kapcsolatos diplomáciában. Emmanuel Macron francia elnök felvetette a közvetlen tárgyalás lehetőségét Putyinnal, Johann Wadephul német külügyminiszter pedig azt mondta, Európának helyet kellene kapnia a tárgyalásokon. Albánia miniszterelnöke, Edi Rama is „stratégiai hibának” nevezte, hogy nem veszik fel a kapcsolatot az orosz vezetéssel.

Az EU vezető tisztviselői eddig óvatosak voltak, azzal érvelve, hogy Putyin nem mutat valódi szándékot a háború lezárására. Ugyanakkor Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője hétfőn nyitva hagyta a vitát Európa szerepéről, mondván, hogy a külügyminiszterek még ebben a hónapban foglalkoznak a kérdéssel.

Kallas ugyanakkor elutasította Putyin javaslatát, miszerint Gerhard Schröder volt német kancellár – aki orosz állami vállalatoknál is dolgozott – közvetítőként léphetne fel Európa nevében. Szibiha tréfásan megjegyezte, hogy Putyin akár Steven Seagal amerikai akciószínészt vagy Gérard Depardieu francia színészt is jelölhetné, akik mindketten ismert Putyin-szimpatizánsok.

Szibiha zárt ajtók mögött ismertette a repülőtéri tűzszüneti javaslatot az EU külügyminisztereivel egy uniós tisztviselő elmondása szerint. A reakció óvatos volt: a minisztereknek először tisztázniuk kell, mit is vár Európa az esetleges közvetlen orosz kapcsolattól.

Forrás: hirado.hu